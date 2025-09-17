อนุทิน ถกหอค้า 18 ก.ย.รับโจทย์นักลงทุนทั่วโลก ‘เอกนิติ’ดินเนอร์สอท.ชูบิ๊กควิกวิน 4+4

อนุทิน ถกหอค้า18ก.ย.รับโจทย์นักลงทุนทั่วโลก ‘เอกนิติ’ดินเนอร์สอท.ชูบิ๊กควิกวิน 4+4
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะไปประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ วันที่ 18 กันยายน โดยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะหยิบประเด็นสถานการณ์และข้อเสนอแนะที่ได้รวบรวมจากหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย หอการค้าไทยทั่วประเทศ สมาคมการค้า และธุรกิจต่างๆ หลังจากได้ทำแบบสอบถามถึงสมาชิกและสมาคมต่างๆ ที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการและช่วยเหลือ
แยกเป็น นโยบายระยะสั้น (ควิกวิน) ระยะเวลา 4 เดือนแรกที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศ และนโยบายระยะกลางที่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ เพื่อให้เกิดรอยต่อทางปฏิบัติและเศรษฐกิจไม่สะดุด เช่น การลงทุนโครงการพื้นฐาน การออกมาตรการการเงินการคลังระยะยาว 6-8 เดือน ปัญหาแรงงานตึงตัว แนวคิดปรับค่าจ้างแรงงาน จะยังเดินหน้าแค่ไหนอย่างไร เป็นต้น
ทั้งนี้หอการค้าภูมิภาคส่วนใหญ่จะสะท้อนปัญหาปากท้อง กำลังซื้อใช้จ่ายไม่ดี และยังขาดความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองหลัง 4 เดือน ทำให้เกิดความลังเลการใช้จ่าย ลงทุน และการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในการประชุมอยากฟังแนวคิดและนโยบายควิกวินของรัฐบาล
แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากำลังเข้าไฮซีซั่นส่งท้ายปี เอกชนอยากรู้ทิศทางรัฐบาลจะออกมาตรการอะไรกระตุ้นใช้จ่ายก่อนเข้าปีใหม่ และหลังปีใหม่เพื่อให้ธุรกิจได้รับรู้ทิศทางและวางแผนทางธุรกิจได้ชัดเจน ภายในเดือนตุลาคมนี้ ทุกเรื่องต้องเคลียร์ให้ชัดว่าประเทศจะขับเคลื่อนไปอย่างไรในระยะรัฐบาลใหม่ และรอยต่อหากมีการยุบสภาและอยู่ในช่วงเลือกตั้งใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำของวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ที่สโมสรราชพฤกษ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นัดหมายนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หารือรายละเอียดในข้อเสนอ ส.อ.ท.รวม 5 ประเด็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนแถลงต่อรัฐสภา พร้อมรับประทานอาหารมื้อค่ำ (ดินเนอร์)
โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ตัวแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ด้านส.อ.ท. มี นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. นายนาวา จันทนสุรคน รองประธาน ส.อ.ท. และนายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท.
การหารือครั้งนี้ นายเอกนิติต้องการให้เนื้องานมีความต่อเนื่อง หลังจากนายอนุทินไปประชุมที่ส.อ.ท.นำแนวทางรวมในนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภา โดยรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน อาทิ เดินหน้าโครงการคนละครึ่ง โดยมี 5 ข้อเสนอของ ส.อ.ท.เป็นแนวทางประกอบ โดยข้อเสนอ ส.อ.ท.รวม 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ข้อกังวลภาษีสหรัฐและการทุ่มตลาดสินค้าต่างประเทศ 2.การส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเอสเอ็มอี 3.ข้อเสนอด้านพลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ 4.การรับมือผลกระทบจากปัญหาการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5.ความกังวลต่อการแข็งค่าของเงินบาท
นอกจากนี้ รัฐบาลจะกำหนดโปรแกรมกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน รูปแบบ “นโยบายบิ๊กควิกวิน” ภายใต้กรอบการทำงาน 4 เดือนช่วงบริหารงานปกติ กับ 4 เดือนระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการ ก่อนเลือกตั้ง ขณะเดียวกันจะเร่งดึงงบประมาณค้างท่อในโครงการต่างๆ หลายหมื่นล้านบาทมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับภูมิภาค ท้องถิ่น โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเร่งสรุปในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ทีมเศรษฐกิจและ ส.อ.ท.จะมีการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันนโยบายตามกรอบเวลา 4+4 ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้