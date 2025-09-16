‘เอกนิติ’ ยื่นหนังสือลาออกจากประธานบอร์ด TTB เตรียมนั่งรองนายกฯ-รมว.คลัง ครม.อนุทิน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ธนาคารได้รับหนังสือจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
รายงานข่าวแจ้งว่า นายเอกนิติ จะไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งล่าสุด ได้ทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่แล้ว