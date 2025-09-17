เที่ยวไทยคนละครึ่ง 5 แสนสิทธิเกลี้ยง เล็งต่อยอดทัวร์ไทยคนละครึ่ง หนุนเที่ยวโค้งสุดท้าย

เที่ยวไทยคนละครึ่ง ถูกใช้หมดแล้วจาก 5 แสนสิทธิ เล็งต่อยอดทัวร์ไทยคนละครึ่ง หนุนเที่ยวโค้งสุดท้าย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง ที่รัฐบาลสมทบค่าโรงแรมห้องพักในอัตรา 50% ขณะนี้จำนวนสิทธิได้ถูกใช้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 500,000 สิทธิแล้ว ทำให้สิทธิคงเหลือเป็นศูนย์ โดยจากข้อมูลพบว่า มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ 2,160,189 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้สิทธิจริงอยู่ที่ 294,454 ราย ซึ่งสิทธิถูกใช้ในเมืองหลักมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ชลบุรี 2.ประจวบคีรีขันธ์ 3.เพชรบุรี 4.กรุงเทพฯ และ 5.เชียงใหม่ ส่วนเมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรอง ถูกใช้ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.จันทบุรี 2.ตราด 3.ราชบุรี 4.นครศรีธรรมราช และ 5.เชียงราย
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ในส่วนของจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 9,222 ราย แบ่งเป็นโรงแรม/ที่พัก 4,214 ราย ร้านอาหาร 4,461 ราย แหล่งท่องเที่ยว 148 ราย สปา/สุขภาพ 185 ราย ร้านค้าโอทอป 137 ราย รถเช่า/เรือเช่า 77 ราย
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า เพื่อต่อยอดโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งที่ถูกตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนั้น ททท.ได้วางแผนพิจารณาดำเนินโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่ง ต่อยอดออกมาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางไปด้วย เพื่อให้สามารถออกแบบแผนท่องเที่ยวที่สมดุลได้ โดยอาจใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งมาดำเนินการหากยังมีอยู่ โดยจะเร่งนำเสนอรัฐบาลเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติให้ทันก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี 2568 หรือเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับรัฐบาลอย่างชัดเจนอีกครั้ง