กรมบัญชีกลาง แจงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุล่าช้า ยันจะได้ไม่เกิน 15.00 น. วันที่ 17 ก.ย.

กรมบัญชีกลางแจ้งผู้ที่ได้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุฯ ต้องได้รับเงิน 17 ก.ย. จะได้รับเงินไม่เกิน 15.00 น.
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กำหนดแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2568) โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน
ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ และกรมบัญชีกลางได้แบ่งรอบการจ่าย 3 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2568
- รอบที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2568
- รอบที่ 3 วันที่ 18 กันยายน 2568
แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด เนื่องจากวันที่ 17 กันยายน 2568 จะเป็นการจ่ายเงินให้กับคนที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2496 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2502 ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเป็นเวลานาน
ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงขอแจ้งว่าจะมีผู้มีสิทธิบางท่านได้รับผลกระทบจากการได้รับเงินล่าช้า จากปกติเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ภายในเวลา 12.00 น. เป็นเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ภายในช่วงบ่าย ของวันที่ 17 กันยายน 2568
กรมบัญชีกลางจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สำหรับการโอนเงินของผู้มีสิทธิในวันที่ 18 กันยายน 2568 จะได้รับเงินตามกำหนดเวลาปกติ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินจะต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://welfare.mof.go.th) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์ม ได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ
