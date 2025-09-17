สสว. ร่วมประชุมAPEC SME รับรองข้อริเริ่มเชจู ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สสว. ร่วมประชุม APEC SME รับรองข้อริเริ่มเชจู ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ
นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยในโอกาสร่วมประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting : SME MM) ครั้งที่ 31 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ณ จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเจจู สาธารณรัฐเกาหลี มีรัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเข้าร่วม ว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก
พร้อมย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการบรรลุวิสัยทัศน์เอเปคปุตราจายา 2040 และแผนปฏิบัติการอาโอเตอารัว เพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น และสันติ โดยเอสเอ็มอี คิดเป็นกว่า 97% ของธุรกิจในภูมิภาค ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ ขจัดอุปสรรคเชิงโครงสร้าง และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อเอสเอ็มอี รวมถึงการสนับสนุนสตาร์ทอัพผ่านโครงการบ่มเพาะ การให้คำปรึกษา และการเข้าถึงทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน
ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบให้ใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศ ขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสร้างความร่วมมือด้านข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดิจิทัล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจ อีกทั้งยังเน้นถึงความสำคัญของนโยบายที่ยืดหยุ่น ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และนวัตกรรม เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนให้ใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอีกด้วย
ด้าน น.ส.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สสว. ในฐานะผู้แทนไทย สะท้อนมุมมองจากประเทศไทยว่า ประเทศไทยได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการประชุมครั้งนี้ โดยนำเสนอการดำเนินนโยบายและมาตรการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการส่งเสริม Cloud First Policy และโครงการ SME ONE ID เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
“ขณะนี้ สสว. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งแพลตฟอร์ม เพื่อสนุบสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการสร้างรายได้ ขยายโอกาส เสริมแกร่ง ตามแนวนโยบายต่อไป”น.ส.ปณิตากล่าว
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ยังได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปคและข้อริเริ่มเชจู (Jeju Initiative on the APEC Startup Alliance) เพื่อสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ นักลงทุน ศูนย์บ่มเพาะ และหน่วยงานภาครัฐทั่วภูมิภาคเอเปค ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และการบูรณาการเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดโลก ส่วนการประชุม APEC SME Ministerial Meeting 2026 สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นเจ้าภาพต่อไป
