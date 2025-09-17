เฮียเล็ก เปิดสูตรลับ 60 ปี เกาเหลาหมูสามอย่าง ผุดโมเดล แฟรนไชส์ 100 สาขา หน้าเซเว่น-ปั๊มน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน นายวสันต์ เอื้ออำนวยชัย CEO บริษัท เฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง จำกัด ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยนายวสันต์ กล่าวว่า บริษัทกำลังเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ และมุ่งขยายสาขาผ่านระบบแฟรนไชส์ โดยพัฒนาเป็นรูปแบบรถเข็นและคีออส ขนาด 16 ที่นั่ง เน้นเปิดในทำเลหน้าร้านสะดวกซื้อ(ร้าน7-11) สถานีจำหน่ายน้ำมัน(คาลเท็กซ์) และใกล้สถานที่ราชการและองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ชื่นชอบเกาเหลาหมูของเฮียเล็ก ที่ต้องเดินทางมาทานในร้านที่มีเพียง 7 สาขา เช่น พาหุรัด เยาวราช ไอคอนสยาม สามยานมิตรทาวน์ เป็นต้น
นายวสันต์ กล่าวว่า โดยสาขาโมเดลใหม่เปิดสาขาแรกที่หน้าร้าน 7-11 อ่อนนุช 39 ในปลายเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะคัดเลือกเพียง 50 เมนูยอดนิยมที่มีในร้านจากที่มีกว่า 100 เมนูไว้ให้จำหน่าย พร้อมเปิดเมนูราคาเริ่มต้น 39 บาทจากเดิมราคาเริ่ม 69 บาท
“โมเดลใหม่ผ่านระบบเฟรนไชส์เป็นการตอบโจทย์ในปัจจุบัน ที่ยอดขายมีที่กำลังซื้อไม่ดีเท่าเดิม การแข่งขันเปิดแฟรนไชส์อาหารชนิดต่างๆมากขึ้น พฤติกรรมสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มดิลิเวอรี่มากขึ้น ประกอบกับคนต้องการมีอาชีพแต่การเข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ทำได้ยากขึ้น เราจึงคิดโมเดลขนาดเล็กลง ไม่จำเป็นต้องนั่งทาน ซื้อไปบ้านหรือที่ทำงานได้ง่าย เงินทุนน้อยลงจากเดิมเกิน 1 ล้านบาท รถเข็นและคีออส เริ่มที่ 165,000 บาท ซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี และสามารถสร้างยอดขายได้เกิน 1 แสนบาทต่อเดือน โดยตั้งเป้าขยายไปถึง 100 สาขาภายใน 1-2 ปีแรก ” นายวสันต์ กล่าว
นายวสันต์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้มีแผนการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้นตั้งแต่ปี 2569 ซึ่งตอนนี้ได้มีการตั้งมาสเตอร์แฟรนไชส์ 1 รายแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นที่ศักยภาพที่จะขยายสาขาไปตามหัวเมืองหลักในฟิลิปปินส์ 4-5 เมือง และก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปโปรโมตร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมู ในอินโดนีเซีย
นายวสันต์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาคัดเลือกมาสเตอร์แฟรนไชส์ โดยจะมีการเดินทาง ไป 2 ประเทศนี้เพื่อตอกย้ำตลาดอีกครั้งในปีหน้า พร้อมกับไปเปิดตลาดในลาวและมาเลเซีย ซึ่งชูความเด่นเรื่องน้ำซุปและเกาเหลาเครื่องแน่น ทั้งหมูชิ้น หมูกรอบ และหมูสับ รวมถึงกำลังพัฒนาเมนูใหม่ๆ เช่น ข้าวหน้าหมูกรอบราดน้ำหมูแดง เป็นต้น สำหรับประเด็นที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์คือ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้น เช่น โครงการคนละครึ่ง เตรียมออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและยาว ส่งเสริมให้บรรยากาศการลงทุน ประสานแพลตฟอร์มลดค่าธรรมเนียมหรือจัดโปรช่วยเพิ่มยอดขาย และลดภาระต้นทุนธุรกิจ
ทั้งนี้ การปรับตัวครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวนำต้นตำรับสูตรลับเกาเหลาหมูที่ได้รับการสืบทอดกันมากว่า 60 ปี กระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและขยายไปตามประเทศอาเซียน