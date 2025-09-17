ส.อ.ท. เชื่อมือทีมศก.อนุทิน นัดถกทุกสัปดาห์ เดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เชื่อมือทีม ศก.อนุทิน นัดถกทุกสัปดาห์ เดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายนาวา จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยเพิ่มเติมถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ ชุดรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าหลังจากที่ ทาง ส.อ.ท.ได้พบปะหารือกับนายอนุทินและว่าที่สมาชิก ครม.เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา โดยส่วนตัวจากที่ได้พูดคุยและเห็นประวัติการทำงานของแต่ละท่านก็ทำให้มั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดนี้ ถึงแม้ว่าจะเข้ามาบริหารนโยบายของประเทศ เป็นช่วงระยะเวลาสั้น แต่ก็เชื่อว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อประเทศ และ จะสามารถทำงานได้ดีแน่นอน
นายนาวากล่าวว่า หากรัฐบาลใหม่เดินหน้านโยบายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และผลักดันดัชนีความเชื่อมั่นให้ฟื้นตัวได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้ กรณีที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่มีนโยบายลดค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 4 สตางค์ต่อหน่วยจากงวดปัจจุบัน มองว่าถือเป็นการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ และช่วยลดต้นทุนในการผลิตและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคเอกชน คาดหวังว่าในอนาคตจะมีการปรับลดค่าไฟฟ้าลงอีก แต่ต้องไม่กระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
นายนาวากล่าวอีกว่า ส่วนการที่เงินบาทแข็งค่า ต้องยอมรับว่ากระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมีเสียงสะท้อนกลับมา เนื่องจากทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งลดลง โดยรัฐบาลใหม่ได้ให้คำมั่นว่าจะพิจารณาเรื่องการกำกับดูแลค่าเงินบาทเป็น เรื่องเร่งด่วนอันดับต้นๆ
นายนาวากล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของภาครัฐต่อไปจากนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจของนายอนุทินเข้ามาทำงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยปกติ ส.อ.ท.มีการติดตามผลงานของทางภาครัฐและแถลงข่าวตามปกติอยู่แล้ว แต่ข้อดีของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่คือ มีแนวโน้มวิสัยทัศน์ที่ลงมือทำเร็ว โดยในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้ทาง ส.อ.ท.มีการพูดคุยร่วมกันกับทางคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจทุกสัปดาห์ หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งที่จะต้องมาประชุมพูดคุยร่วมกัน
“ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน นายเอกนิติก็ให้การบ้านกับ ส.อ.ท. ให้สรุปว่าต้องการเน้นพัฒนาด้าน ห่วงโซ่อุปทาน หรือ supply chain ตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ รวมถึงให้ไปรวบรวมประเภทสินค้าที่คาดว่าจะเข้ามาแย่งกำไร หรือส่งผลกระทบคนในประเทศหากนำเข้ามา เป็นต้น ซึ่งยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ส.อ.ท.ทำงานหนักกันมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้เร็วสุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้” นายนาวากล่าว
