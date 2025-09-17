ดัชนีเชื่อมั่นราคาทองก.ย.ขยับ ผู้ค้า 58% ชี้เฟดลดดอกเบี้ย ดันราคาทองไปต่อ ยอดค้าตู้แดงทรงตัว

ดัชนีเชื่อมั่นราคาทอง ก.ย.ขยับ ผู้ค้า 58% ชี้เฟดลดดอกเบี้ย ดันราคาทองไปต่อ ยอดค้าตู้แดงทรงตัว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือนกันยายน 2568 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2568 จากระดับ 75.03 จุด มาอยู่ที่ 76.56 เพิ่ม 1.53 จุด หรือคิดเป็น 2.04% โดยปัจจัยทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แรงซื้อเก็งกำไร นโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐ การอ่อนค่าของดอลล่าร์สหรัฐ และความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย
คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือนกันยายน 2568 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 328 ราย ในจำนวนนี้มี 131 ราย หรือเทียบเป็น 40% คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 125 ราย หรือเทียบเป็น 38% คาดว่าจะซื้อทองคำ และจำนวน 72 ราย หรือเทียบเป็น 22% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่
สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 12 ราย ในจำนวนนี้มี 7 ราย หรือเทียบเป็น 58% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนกันยายน 2568 จะเพิ่มขึ้น และจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือนสิงหาคม 2568 ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าจะลดลง
สำหรับการคาดการณ์กรอบราคาทองคำในเดือนกันยายน 2568 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 3,403-3,690 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 52,700-55,100 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาท ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.30-32.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
การลงทุนทองคำในเดือนกันยายน 2568 ตลาดทองคำยังคงมีความผันผวน อาจเน้นการลงทุนในระยะสั้น เช่น รอจังหวะราคาทองคำปรับฐานลงเพื่อเข้าซื้อ และขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น โดยนักลงทุนควรติดตามผลประชุม FED อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ย รวมถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หรือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เปิดตลาด 17 กันยายน 2568 สมาคมค้าทองคำ ประกาศลดราคาทองคำ 1 ครั้ง 100 บาทต่อ 1 บาททองคำ โดยทองแท่งรับซื้อ (บาท) 55,200 บาท ขายออก (บาท) 55,300 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ (บาท) 54,090.88 บาท ขายออก (บาท)56,100 บาท อิงทองสปอร์ต 3,679 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และค่าเงิน 31.76 บาท เหรียญสหรัฐ
แหล่งข่าวจากร้านค้าทองคำย่านเยาวราช ระบุว่า ราคาทองคำผันผวนในทิศทางขยับลงเล็กน้อย หลังจากมีกระแสข่าวภาครัฐจะมีการเข้มงวดการซื้อขาย และเล็งเก็บภาษีหรือใช้มาตรการควบคุมโดยตรง จึงทำให้นักลงทุนบางส่วนรอดูสถานการณ์และความชัดเจนในกระแสดังกล่าว โดยเฉพาะการซื้อเป็นจำนวนสูง ชะงักไปมากในช่วง 1-2 วันนี้
ส่วนการค้าทั่วไปซื้อหน้าร้านยังใกล้เคียงเดิมๆ คนซื้อไม่หนาตา เพราะราคาทองคำสูงเกิน 55,000 บาท ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปจะซื้อในน้ำหนักที่ลดลง เหลือ 1 สลึง ถึง 50 สตางค์ แทน แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่ากำลังซื้อในปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะฟื้นตัวอีกครั้ง เพื่อมอบเป็นรางวัลหรือของขวัญปีใหม่ 2569