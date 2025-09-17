สภาการสื่อมวลชน ผนึก 7-ELEVEN พลิกแผงหนังสือพิมพ์สู่ร้านเซเว่นฯ 1,700 สาขา

สภาการสื่อมวลชนฯ จับมือ เซเว่นฯ เปิดช่องทางเข้าถึง ‘หนังสือพิมพ์’ กว่า 1.7 พันสาขา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 กันยายน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางเข้าถึงหนังสือพิมพ์ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 1,700 สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผู้บริหารจากสื่อหนังสือพิมพ์เข้าร่วมโครงการ 7 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ข่าวหุ้นธุรกิจ สตาร์ซ็อคเกอร์ และ สปอร์ตพูล เข้าร่วมโครงการ อาทิ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายวัชร วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสายงานการบริหารส่วนกลาง บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) น.ส.จิตสุภา วัชรพล ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายโฆษณา บริษัท วัชรพล จำกัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายภาสภณ เหตระกูล กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ เดลินิวส์ นายอภิชัย รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและรองบรรณาธิการบริหาร เดลินิวส์ นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายสรพันธุ์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท งานดี จำกัด นายวรรคสร โหลทอง กรรมการผู้จัดการ บจ. สยามสปอร์ต ดิจิตอลมีเดีย นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ น.ส.น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ซี.พี.ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
นายชวรงค์ เปิดเผยว่า สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มีนโยบายหาทางเพิ่มจุดจำหน่ายหนังสือเพื่อสนับสนุนองค์กรสมาชิก เนื่องจากสภาพปัจจุบันเอเย่นต์ หรือตัวแทนจำหน่ายลดน้อยลงมาก ตัวแทนจำหน่ายเดิม ต่างเลิกกิจการ เหลือจุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์น้อยลง การซื้อทำได้ยากขึ้น แม้ยังมีความต้องการจากผู้บริโภคที่จะซื้อหนังสือพิมพ์ไปอ่าน ประกอบกับสภาพปัจจุบัน ประชาชนต่างเข้ามาซื้อสินค้าต่างๆ ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตลอดทั้งวันอยู่แล้ว ดังนั้นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ยังสนใจอ่านหนังสือพิมพ์ และเอเจนซี่โฆษณาได้รับทราบว่าสามารถหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้ ทั้งนี้ มีหนังสือพิมพ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ 7 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ข่าวหุ้นธุรกิจ สตาร์ซ็อคเกอร์ และสปอร์ตพูล
ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ กล่าวอีกว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 สภาการสื่อมวลชนฯ ได้จัดโครงการ “สร้างเสริมทักษะเท่าทันสื่อเพื่อเด็กด้วยหนังสือพิมพ์” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 190 โรงเรียน มีครูเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปสอนนักเรียนรวมกว่า 200 คน และมีนักเรียนร่วมโครงการกว่า 5,000 คน ภายหลังการจัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ และแต่ละโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ “สร้างเสริมทักษะเท่าทันสื่อเพื่อเด็กด้วยหนังสือพิมพ์” แล้ว ได้มีการจัดการถอดบทเรียนพบว่า การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อของครูผู้เข้าร่วมโครงการนั้น สามารถนำความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ได้จำกัดเพียงการอ่านข่าว แต่ยังสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย การใช้การเรียนรู้จากภาพหรือให้นักเรียนที่อ่านเก่งช่วยสอนเพื่อน
“รวมถึงการนำข่าวออนไลน์มาพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อช่วยในการฝึกอ่าน อีกทั้งครูในส่วนภูมิภาคยังได้เชื่อมโยงกับบริบทในท้องถิ่น โดยใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นสื่อการสอน ทำให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวและเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่น่าพอใจหลายด้าน ทั้งทักษะการอ่าน และการตีความเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนได้จากผลคะแนนสอบปลายภาคและ O-Net ที่สูงขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองยังยืนยันว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านและคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และนำความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้จริง เช่น การช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและรับมือกับข่าวปลอม โฆษณาเกินจริง และการฉ้อโกงออนไลน์ นักเรียนยังกล้าตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นด้วย” นายชวรงค์ กล่าว
“หนังสือพิมพ์ในภาวะวิกฤตของสื่อในยุคดิจิทัล ปรับตัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความแตกต่าง ลุ่มลึก สร้างสรรค์ขึ้นมาก เป็นที่รับทราบและยอมรับกันมานานแล้วว่า จุดแข็งสำคัญของหนังสือพิมพ์ คือ จับต้องได้ การตัดคลิปปิ้งข่าว โดยเฉพาะหน่วยราชการ การฝากภาพข่าวประชาสัมพันธ์ แม้แต่ภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล ก็ยังต้องการลงภาพหน้าข่าวสังคมในหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะในฉบับที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง มีกองบรรณาธิการที่เข้มแข็ง คอยคัดและกลั่นกรองเนื้อหาก่อนนำเสนอ ซึ่งช่วยป้องกันข่าวลวง ข่าวเท็จ หรือ Fake News รวมถึงการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน ทำให้เนื้อหาการนำเสนอ การใช้ภาษา และอื่น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการช่วยสนับสนุนโครงการนี้ ช่วยให้คนรักการอ่านหนังสือพิมพ์สามารถเข้าถึงหนังสือพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายชวรงค์ กล่าว
ด้าน นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามกลยุทธ์ความยั่งยืน “สร้างคน” ซึ่งการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพก็ถือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตอีกทางหนึ่ง ขณะที่ เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่ต้องการนั้นเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นที่พึ่งชุมชนตามกลยุทธ์ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์วางจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งสิ้น 1,712 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ยังชื่นชอบบริโภคข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ เติมเต็มและรักษาสมดุลของระบบนิเวศสื่อสารในสังคม ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับข่าวสารที่หลากหลายและมีคุณภาพ เช่นเดียวกับสินค้า และบริการในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี ตามพันธกิจสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน
ขณะที่ นายปราปต์ กล่าวว่า เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนหรือผู้บริโภคที่ยังมีความต้องการจะอ่านข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเข้าถึงหนังสือพิมพ์ได้สะดวกง่ายดายขึ้น ดังนั้น จึงต้องขอขอบคุณบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ช่วยเปิดพื้นที่และโอกาสให้แก่โครงการนี้ นอกจากนี้ มีความเชื่อมั่นว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เข้าร่วมโครงการนี้ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และบริษัท ซีพี ออลล์ จะได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินผลลัพธ์ของโครงการในระยะแรก เพื่อพัฒนาแนวทางการขายหนังสือพิมพ์ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้มีความยั่งยืนต่อไป