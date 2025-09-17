SCX ลงทุน 2.5 หมื่นล้าน ขยายพอร์ตรายได้ประจำ ผุดโรงแรมหรูกทม. พัทยา ภูเก็ต สมุย
วันที่ 17 กันยายน นายรชฎ นันทขว้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCX) ในเครือบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายภายในปี 2572 จะมีพื้นที่คลังสินค้าเพื่อเช่า 700,000 ตารางเมตร ครอบคลุมทำเลบางนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) อยุธยา-วังน้อย ,ธุรกิจโรงแรมมากกว่า 2,000 ห้อง และธุรกิจพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน 120,000 ตร.ม. และมีกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 800-900 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้า 3 ปี (2568-2570) ใช้เงินลงทุน 25,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้เงินลงทุนไปแล้ว 6,000-7,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งใช้สำหรับลงทุนโรงแรมประมาณ 50% ส่วนที่เหลือจะใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานและกลุ่มธุรกิจคลังสินค้า เพื่อเดินหน้าสร้างการเติบโตธุรกิจสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ หรือ Recurring Income ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรือธงในการสร้างรายได้ระยะยาวของเอสซีซึ่งเป็นบริษัทแม่
นายรชฎกล่าวว่า โฟกัสสำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้คิดเป็น 58% ของรายได้รวมจาก Recurring Income ภายในปี 2572 จากการลงทุนขยายโรงแรมครอบคลุมใน 4 ทำเลเมืองท่องเที่ยวหลัก ทั้ง กรุงเทพฯ พัทยา สมุย และภูเก็ต เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยรูปแบบการลงทุนจะมีทั้งลงทุนใหม่และซื้อโรงแรมเดิมมาปรับปรุง โดยกรุงเทพโฟกัสทำเลสุขุมวิท ปทุมวันและเจริญนคร ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเจรจาซื้อโรงแรม 2-3 แห่งในสมุย ส่วนภูเก็ตมีแผนจะร่วมพัฒนาโรงแรมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 24 กันยายนนี้จะเปิดตัวโรงแรมครอโม คิวริโอ คอลเลกชั่น บาย ฮิลตัน ทำเลสุขุมวิท 29 ได้ร่วมทุนกับไดวะ เฮ้าส์ ผู้พัฒนาอสังหาฯจากประเทศญี่ปุ่น เป็นโรงแรมไลฟ์สไตล์ดีไซน์ร่วมสมัย มูลค่าโครงการ 2,800 ล้านบาท จำนวน 306 ห้อง สูง 28 ชั้น เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวครึ่ง ราคาค่าห้องเริ่มต้นที่ 5,200 บาทต่อคืน ปัจจุบันมียอดจองห้องพักแล้ว 2,000 รูมไนท์ตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ โดยกว่า 90% เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์และจีน และในวันที่ 21 ตุลาคมนี้จะเปิดบริการโรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน
“ธุรกิจโรงแรมเราไม่ได้แข่งขันกันแค่จำนวนห้องพัก แต่แข่งขันกันที่ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งมองเห็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Upper-Upscale Segment ที่ต้องการประสบการณ์พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งโรงแรมครอโม คิวริโอ จะเป็นก้าวแรในการขยายพอร์ตโรงแรมระดับพรีเมียม ขณะเดียวกันเรากำลังพิจารณานำโรงแรมในกลุ่มบริษัทเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการโรงแรมในอนาคตเพื่อระดมทุนมาพัฒนาโครงการใหม่ๆ” นายรชฎ กล่าว