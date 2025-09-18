ปลัดท่องเที่ยว โต้ไม่จริง ปมสื่อตปท.อ้างถูกขวางถ่ายสารคดีในไทย เผยทำเกินที่ขออนุญาต

ปลัดท่องเที่ยว แจงไม่จริง ปมคลิปสื่อต่างประเทศ ถูกขวางถ่ายสารคดีในไทย หวั่นกระทบภาพลักษณ์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากกรณีคลิปสื่อต่างประเทศรายใหญ่อย่างบีบีซี ที่ได้กล่าวอ้างถึงการถูกขัดขวางการถ่ายทำสารคดี โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรุงเทพฯ ซึ่งข้อกล่าวอ้างนี้อาจส่งผลกระทบต่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยได้นั้น ขณะนี้ขอชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ รีบสั่งให้ตรวจสอบทันที
และพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นที่บริเวณซอยคาวบอย พื้นที่ สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 00.00 น. ภายในซอยคาวบอย ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.
โดยในวันเกิดเหตุ กองถ่ายของสื่อต่างประเทศรายใหญ่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำตามที่ได้ขออนุญาตและตามสคริปต์ที่กำหนด แต่กองถ่ายฯ ได้ไปถ่ายร้านเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ทางร้านจึงได้แจ้ง อาสา ของ สน.ทองหล่อเข้าไปตักเตือน แต่กลุ่มกองถ่ายฯ ไม่ยอมปฏิบัติตาม เจ้าของร้านจึงแจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจของ สน.ทองหล่อเข้าพูดคุยเจรจา จนทางกองถ่ายจึงยอมปฏิบัติตาม
นางสาวนัทรียา กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการยึดฟุตเทจหรือฟิล์มจากชาวต่างชาติแต่อย่างใด แต่ต่อมาหลังจากกองถ่ายดังกล่าวได้เผยแพร่คลิปตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ทางเจ้าของร้านจึงเข้าแจ้งความกับ สน.ทองหล่อเป็นหลักฐาน
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ขอยืนยันว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย ทั้งการถ่ายทำข่าว สารคดี หรือภาพยนต์ ที่ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ได้ตกลงกันไว้ และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และกฎหมายอย่างเต็มที่ ด้วยเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยรวมถึงการท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ
“หากเกิดการบิดเบือน หรือสื่อสารคลาดเคลื่อน หรือมีการกระทำผิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย รัฐบาลจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันที เพื่อให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง” นางสาวนัทรียา กล่าว