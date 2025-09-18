ว่าที่รมว.คลัง หารือ ผู้ว่าฯธปท. เตรียมมาตรการรับมือบาทแข็ง จับตาเงินไหลเข้า ผิดปกติหรือไม่

“เอกนิติ” หารือ วิทัย เตรียมมาตรการดูแลค่าบาทแข็ง จ่อตรวจสอบความผิดปกติของเงินไหลเข้า
วันที่ 18 กันยายน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ กับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ
ส่วนกรณีที่เงินบาทในช่วงนี้ที่แข็งค่าขึ้นมากนั้น ได้มีการหารือกับ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ เพื่อเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว พร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่คงต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก่อนเดินหน้าทำงานทันที
“ได้มีการเตรียมมาตราการดูแลเงินบาทไว้แล้ว รวมถึงดูว่าเงินที่ไหลเข้ามาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ส่วนเรื่องเก็บภาษีซื้อขายทองคำแท่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ให้ทีมงานศึกษาแล้ว” นายเอกนิติ กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กล้าธรรม จ่อดันร่าง กม.คุ้มครองอาชีพอิสระ เปิดกองทุน-ประกันสังคม ดูแลแรงงานกว่า 20 ล้านคน
- แม๊ตธิว จากอังกฤษนำเดี่ยว 9 อันเดอร์ ไทยซีเนียร์ รอบแรกที่ อัลไพน์ เชียงใหม่
- กรมพลศึกษา จัดประชุมสมัชชาใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย 2568
- ภูมิธรรม ซัดปชน. ต้องรับผิดชอบ ข้องใจที่เขากระโดง พลิกได้อย่างไร ยันเตือนแล้ว ไปยื่นดาบให้ภท.