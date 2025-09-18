กรอ.สั่งล็อกระบบ “โปรเจคเวสท์ฯ จ.ปทุมธานี” ห้ามรับกากของเสีย ผู้ใช้บริการผิดด้วย

กรอ.สั่งล็อกระบบ “โปรเจคเวสท์ฯ จ.ปทุมธานี” ห้ามรับกากของเสีย ผู้ประกอบการใช้บริการผิดด้วย
รายงานข่าวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) แจ้งว่า กรอ.ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจสอบโรงงานผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีการลักลอบรับกากของเสียอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก และโรงงานไม่มีขีดความสามารถเพียงพอในการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมการตามหลักวิชาการ เนื่องจากไม่พบการติดตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสม เกิดคำถามว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการรับกากอุตสาหกรรมมากำจัดได้อย่างไร ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนกฎหมายด้านความปลอดภัยอีกด้วย
กรมโรงงานฯ จึงล็อกระบบ ระงับการรับกากของเสียของ “โปรเจค เวสท์” ในระบบการขออนุญาตและแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรม ไม่ให้บริษัทฯ รับกำจัดกากอุตสาหกรรมจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขโรงงานแล้วเสร็จ เนื่องจากการประกอบการอาจส่งผลกระทบโดยตรงในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการล็อคระบบ พบว่า บริษัทฯ ทำหนังสือและแจ้งคู่ค้าว่า “พบปัญหาในการแจ้งข้อมูลผ่านระบบการแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2) ที่ไม่สามารถดำเนินการในระบบได้ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อกับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น” ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากการถูกล็อคระบบที่เกิดจากการกระทำความผิดตามกฎหมายโรงงานของบริษัทฯ เอง
“ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการหรือคู่ค้าของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนยังคงมีการส่งกากของเสียไปกำจัด หรือยังคงรับกากของเสียต่อจากบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ถูกล็อคระบบระงับกากฯ จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย โดยมาตรการล็อกหรือระงับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมาตรการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการหยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่ง มีการรับกากของเสียเข้ามาจัดการ”รายงานข่าวระบุ
อย่างไรก็ตาม แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีตัวอย่างนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานฯ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะใช้กับโรงงานที่ทำผิดกฎหมาย เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น และการจัดการกากอุตสาหกรรมมีต้นทุนการจัดการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อให้กากอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
