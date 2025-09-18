อสังหาฯ จ่อถก ‘อนุทิน’ ขอยาแรงปั๊มเศรษฐกิจ ลดค่าโอน 0.01% ทุกราคา-ดอกเบึ้ย 0.5%

อสังหาฯ จ่อถก ‘อนุทิน’ ขอยาแรง กระตุ้นตลาด ปั๊มเศรษฐกิจ ลดค่าโอน 0.01% ทุกราคา-ดอกเบึ้ย 0.5%
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า ทาง 3 สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ทำหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อขอเข้าพบหารือถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วง 4 เดือน ผ่านธุรกิจอสังริมทรัพย์ ด้วยการเสนอให้มีการพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมใน 2 มาตรการ คาดว่าจะเป็นยาแรงในการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568
ประกอบด้วย 1.การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง 0.01% สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยในทุกระดับราคาเป็นระยะเวลา 4 เดือนหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ เพื่อดึงกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง จากเดิมที่ลดให้เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 7 ล้านบาทถึงเดือนมิถุนายน 2569 แต่ด้วยภาวะตลาดและกำลังซื้อกลุ่มต่ำ 7 ล้านบาทยังไม่ฟื้นตัว 2.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.5% ในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8 ตุลาคมนี้และขอให้ธนาคารพาณิชย์มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทันทีและเป็นอัตราที่แท้จริงสอดรับกับดอกเบี้ยกนง.เหมือนครั้งล่าสุดที่ผ่านมาที่ถือว่าได้ผลพอสมควร
“คาดหวังการประชุมกนง.ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)คนใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ด้วย น่าจะปัจจัยเชิงบวกด้านนโยบายการเงินและการคลังออกมาสอดประสานกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่สร้างเซนติเมนต์ต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ยังส่งผลดีต่อต้นทุนของภาคธุรกิจและลดภาระหนึ้ของภาคประชาชนด้วย” นายประเสริฐกล่าว
นายประเสริฐกล่าวว่า ถ้าหากรัฐบาลชุดใหม่ออกมาตรการควิกวินเพิ่มเติมตามที่ได้เสนอไป จะเป็นอีกแรงส่งกับที่ 3 สมาคมจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 150 บริษัท นำโครงการบ้านและคอนโดพร้อมอยู่กว่า 1,000 โครงการทั่วประเทศเข้าร่วม คิดเป็นมูลค่ากว่า 150,000 ล้านบาท จัดโปรโมชั่นที่ลดมากสุดในรอบ 10 ปี เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยปลายปี และช่วยพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2569 ทั้งนี้แม้ตลาดอสังหาฯ ปีนี้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่เริ่มชัดเจนว่าการติดลบจะลดลง โดยมีปัจจัยบวก เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลด มาตรการรัฐลดค่าโอนและจดจำนอง การผ่อนเกณฑ์ LTV