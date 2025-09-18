บีโอไอเร่ง Midea ยักษ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจีน ใช้ชิ้นส่วนไทย-เชื่อมซัพพลายเชนโลก
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ตามที่บีโอไอได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า บีโอไอจึงได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท ไมเดีย ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกจากประเทศจีน จัดงาน Midea Group Sourcing Day เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ประกอบด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยประมาณ 260 คน จาก 145 บริษัท กลุ่มไมเดียโดยผู้บริหารบริษัทแม่ได้นำทีมงานฝ่ายจัดซื้อเดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อเจรจาธุรกิจด้วยตัวเองกว่า 100 คน ทีมงานสมาคมรับช่วงการผลิตไทย สมาคม PCB และหน่วยงานพันธมิตรอีกกว่า 40 คน
Midea Group ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนเมื่อปี 2511 เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า รวมถึงการให้บริการด้านการจัดการพลังงาน ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 โดยในระยะแรก เป็นการควบรวมกิจการของกลุ่มบริษัท โตชิบา และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้เดินหน้าลงทุนในไทยอย่างเต็มที่ภายใต้ชื่อกลุ่มไมเดีย ปัจจุบันมีโรงงาน 8 แห่ง จ้างงานบุคลากรไทยกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้ เป็นการจ้างงานทีมวิจัยและพัฒนากว่า 200 คน เม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 12,000 ล้านบาท โดยกิจการของไมเดียในไทยถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน และเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มไมเดีย นอกจากนี้ โรงงานที่ชลบุรี ยังได้รับรางวัล Global Lighthouse Network โดย World Economic Forum ซึ่งเป็น 1 ใน 12 โรงงานอัจฉริยะล้ำสมัยที่สุดในโลกประจำปี 2025 อีกด้วย
สำหรับงาน Midea Group Sourcing Day ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การนำเสนอนโยบายจัดซื้อของกลุ่มไมเดีย โดยบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิต และแนวทางในการคัดเลือก Supplier สำหรับ 70 ชิ้นส่วนสำคัญ จาก 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Capacitor, PCB) ชิ้นส่วนโลหะ โครงสร้างและระบบ (เช่น Impeller, Piston, Crankshaft, Pipe, Valve) ชิ้นส่วนยางและพลาสติก เป็นต้น และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มไมเดีย และผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 บริษัท ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนกว่า 1,500 ล้านบาท
“บีโอไอ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ โดยที่ผ่านมา บีโอไอ
ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานใหญ่ประจำปีอย่าง Subcon Thailand และ Thailand Electronics Circuit Asia (THECA) รวมทั้งงาน Sourcing Day ร่วมกับบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ เช่น BYD, MG, Changan, GAC-Aion, Omoda & Jaecoo โดยการจัดงานร่วมกับกลุ่ม Midea ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จับมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และบีโอไอจะเดินหน้าทำงานร่วมกับบริษัทรายอื่น ๆ ต่อไป เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย และยกระดับซัพพลายเชนในประเทศรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต” นายนฤตม์ กล่าว
นายหลี่ กั๋วหลิน รองประธาน Midea Group กล่าวว่า ไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าที่สำคัญของ Midea โดยบริษัทมีการซื้อชิ้นส่วนไทยกว่า 32,000 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมกว่า 400 หมวด เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทมีซัพพลายเออร์ในประเทศไทยแล้วกว่า 500 ราย และมีแผนเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนในประเทศจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 ใน 5 ปีข้างหน้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจัง ให้สามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ Midea ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างเครือข่ายการผลิตที่แข็งแกร่งให้กับ Midea และสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน