เกลี้ยง!! เมื่อวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา “SENA”

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา “SENA” เปิดจองหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยสูง 5.80% ต่อปี การันตีเครดิตเรตติ้ง BBB- แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง เปิดจองผ่าน 16 สถาบันการเงินทั่วประเทศ ด้วยขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท
ถึงวันนี้ วงในแอบกระซิบว่าหุ้นกู้เสนา รอบล่าสุด ขายดีจนเกินต้าน 1,530 ล้านหมดเกลี้ยง แถมยังมีนักลงทุนต่อคิวเพียบ!
งานนี้ ดร.ยุ้ย-ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ แห่งค่ายอสังหาฯ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สุดปลื้ม ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มีให้เสนา
แม้เศรษฐกิจอสังหาฯยังท้าทาย แต่เสนายังยืนหนึ่งเรื่องความแข็งแกร่ง สานต่อแผนธุรกิจแบบไม่สะดุด เรียกได้ว่า “ลงทุนกับเสนา ไม่มีผิดหวัง”