ยอดขาย ‘ข้าวแกง’ เดลิเวอรี เติบโตพุ่ง เผย Top 3 เมนูยอดนิยม ไข่พะโล้-หมูก้อนทอด-แกงเหลือง

LINE MAN เปิดอินไซต์ ‘ร้านข้าวแกง’ มี 10% ของร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ต้นปี 2568 เสิร์ฟไปแล้ว 52 ล้านจาน Top 3 เมนูยอดนิยม ‘ไข่พะโล้-หมูก้อนทอด-แกงเหลือง’ พร้อมจับมือสมาคมภัตตาคารไทย สนับสนุนการแข่งขัน ‘สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล’
เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “ร้านข้าวแกง” สามารถปรับตัวสู่บริการเดลิเวอรี่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีร้านข้าวแกงบน LINE MAN มากกว่า 10% ของร้านอาหารทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Wongnai POS ในไตรมาสที่ 2/2568 พบว่ายอดขายร้านเดิม (Same Store Sales) ของร้านข้าวแกงลดลงเพียง 4% ในขณะที่ร้านอาหารทั่วไปยอดตกเฉลี่ยถึง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่า Fast Food แบบไทยยังคงไปต่อได้ดีในยุคเศรษฐกิจผันผวน เนื่องจากเป็นเมนูที่คนไทยกินได้ทุกมื้อ ทุกวัน สะดวกรวดเร็ว และราคาเข้าถึงง่าย
เมนูข้าวแกงที่มีคนสั่งสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 ไข่พะโล้ เมนูที่ถูกจุดกระแสโดย “เอ ศุภชัย” ตั้งแต่ปีก่อน และยังคงครองความนิยมต่อเนื่อง อันดับ 2 หมูก้อนทอด และ อันดับ 3 แกงเหลือง ยอดสั่งข้าวแกงรวมทุกเมนูบน LINE MAN ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2568 เสิร์ฟไปแล้วกว่า 52 ล้านจานใน 77 จังหวัดทั่วไทย
“เราเห็นศักยภาพของร้านข้าวแกงที่สามารถเติบโตไปได้ไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทย เพื่อสนับสนุนทุกร้านที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าแข่งขันสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล” นายอิสริยะระบุ
ด้านนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และยกระดับข้าวแกงไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมตอกย้ำถึงความสำคัญของข้าวแกงที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และยังมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในมิติการท่องเที่ยว ภาคบริการ และการกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนฐานรากทั่วประเทศ
เนื่องจาก “ข้าวแกง” ถือเป็นเมนูที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสรสชาติไทยแท้ได้อย่างใกล้ชิด ทางสมาคมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ LINE MAN Wongnai ในโครงการประกวดนี้ เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อร้านข้าวแกงให้เข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ผ่านบริการเดลิเวอรี่ที่เข้าใจลูกค้าคนไทย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างคุณค่าและเรื่องราวให้ข้าวแกงไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการประกวดอาหาร สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และยกระดับเมนูข้าวแกงไทย อาหารตำนานที่อยู่คู่สังคมไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ผ่านการแข่งขันตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 4 ตึก Phenix ประตูน้ำ
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ Skills Challenge Day, Creativity Challenge Day และ Grand Finale Day รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิง Interactive เสวนาเชิงวิชาการ เวิร์กชอป และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร “Professional ข้าวแกงไทย” จากสมาคมภัตตาคารไทยและพันธมิตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1-4 รับเงินรางวัลตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 200,000 บาท
สำหรับทุกร้านที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนจาก LINE MAN Wongnai ดังนี้
แพคเกจโปรโมชั่นพิเศษสำหรับร้านข้าวแกง 30 ร้าน สร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขายผ่านโซเชียลมีเดียของ LINE MAN และ Wongnai
รับเครื่องแจ้งเตือนยอดเงิน “LINE Pay QR Box” ฟรี พร้อมฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนยอดเงินเข้า
สิทธิเข้าร่วม Training พิเศษ สำหรับร้านอาหารของสมาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจร้านอาหารและทำยอดขายให้เติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์