Duolingo เจาะตลาดไทย เปิดตัวแคมเปญ “Duolingo Language Learning Pavilion”
Duolingo แอปพลิเคชันการศึกษาที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลก เดินเกมรุกตลาดการศึกษาไทย จัดกิจกรรมป๊อปอัปสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของแบรนด์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Duolingo Language Learning Pavilion (สำนักเรียนภาษา Duolingo) ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2568 มุ่งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและโต้ตอบได้ นำกลยุทธ์การตลาดระดับโลกของ Duolingo สร้างการจดจำเพื่อ ตอกย้ำเอกลักษณ์ด้านนำความสนุก และนวัตกรรมของแบรนด์มาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทย พร้อมแนะนำนกฮูกเขียว Duo มาสคอตของแบรนด์ที่โด่งดังไปทั่วโลกให้แฟนชาวไทยได้รู้จัก
ไอรีน ตง (Irene Tong) หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Duolingo ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าจับตามองที่สุดในภูมิภาค เนื่องจากคนไทยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษา เพื่อการศึกษาและการทำงาน ในขณะเดียวกัน แอปพลิเคชันการเรียนรู้บนมือถือก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่ Gen Z ซึ่งมีความต้องการพัฒนาตนเองในขณะที่แสวงหาประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าดึงดูด
ดังนั้น เราจึงต้องการนำประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกมที่ดื่มด่ำในแอปมาสู่ชีวิตจริงด้วยแคมเปญ Duolingo Language Learning Pavilion” ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ อาทิ พบกับ Duo ซึ่งเป็นมาสคอตนกฮูกสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของ Duolingo ขนาดใหญ่ 5 เมตร เพื่อ “ขอพร” ให้กับการเดินทางการเรียนรู้ หรือเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ภาษาบนต้นไม้อธิษฐานซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเปลวไฟสตรีค (streak flames) ของ Duolingo ใครก็ตามที่มีสตรีคมากกว่าหนึ่งวันบน Duolingo จะได้รับ “เซียมซี” พิเศษสำหรับการทำนายดวงการเรียนรู้ของพวกเขา
ไอรีน ตง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เลือกปักหมุดที่ไอคอนสยาม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Duolingo ในการเชื่อมโยงการเล่าเรื่องระดับโลกเข้ากับความเป็นไทย และไอคอนสยามยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ที่เข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น Gen Z และวัยทำงาน ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ได้ออกแบบมาเพื่อคนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริงในรูปแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ จาก Duolingo
นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Duolingo ในการผสานนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดและเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ในประเทศไทย แบรนด์ได้สร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งบน TikTok ด้วยยอดไลก์มากกว่า 13 ล้านครั้ง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญของไทยหลายกิจกรรม อาทิ การร่วมฉลองในเทศกาลสงกรานต์ และร่วมขบวนพาเหรด Phuket Pride รวมถึงมาสคอต Duo ยังสร้างสีสันด้วยการปรากฏตัวแบบไม่คาดคิดระหว่างคอนเสิร์ต GUTS Tour ของโอลิเวีย โรดริโก ที่กรุงเทพฯ ในปี 2567 ยิ่งตอกย้ำถึงความผูกพันลึกซึ้งของแบรนด์กับวัฒนธรรมไทย
ทั้งนี้ Duolingo มีภารกิจหลักในการทำให้การศึกษาที่มีคุณภาพเข้าถึงได้ฟรีและสนุกสำหรับทุกคน ช่วยให้พวกเขาสามารถแสวงหาโอกาสต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น Duolingo เพิ่งประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสองรายการในงานระดับโลกประจำปี Duocon 2025: การจับมือกันครั้งแรกที่นำ Duolingo Score ไปยังโปรไฟล์ LinkedIn และการขยายหลักสูตร Duolingo Chess ยอดนิยมด้วยการเปิดตัว Android และโหมดใหม่ player-versus-player บน iOS การอัปเดตเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของ Duolingo จากแอปพลิเคชันเรียนภาษาไปสู่แพลตฟอร์มการศึกษาที่กว้างขึ้น และช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ออนไลน์และสู่ชีวิตจริง
