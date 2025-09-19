ก.ล.ต.ลุยอายัดบัญชีกว่า 3.1 หมื่นบัญชี ธุรกรรมผิดปกติในสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่า229ล้านบ.

ก.ล.ต. เดินหน้าปราบบัญชีม้า และธุรกรรมผิดปกติในสินทรัพย์ดิจิทัล อายัดบัญชีต้องสงสัยกว่า 31,216 บัญชี มูลค่า 229 ล้านบาท พร้อมดันโครงการ Tourist DigiPay ให้นักท่องเที่ยวใช้คริปโตฯแปลงเป็นเงินบาทภายใต้มาตรการเข้มงวด คาดเปิดใช้เดือน พ.ย. นี้
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงการจัดการปัญหาบัญชีม้าที่ผู้กระทำผิดมักใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการถ่ายเทเงินที่ได้จากการฉ้อโกงอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ว่า ก.ล.ต. ได้ทำงานร่วมกับคณะทำงานที่ดูแลปัญหาบัญชีม้า อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ธนาคารแห่งประเทศไทย, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
โดยยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีม้า (บัญชีดำ/บัญชีเทา) กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อปิดกั้นและสกัดกั้น และกำหนดนโยบายและปัจจัยในการพิจารณาบัญชีต้องสงสัยเพิ่มเติม นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เสียหาย โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ระงับธุรกรรมและรายงานกรณีที่พบความผิดปกติ
ในปี 2568 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อายัดบัญชีต้องสงสัยไปแล้วกว่า 31,216 บัญชี มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 229 ล้านบาท โดยการอายัดเน้นสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางในบัญชีธนาคารก่อนแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
นายเอนก ระบุว่า แม้สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถโอนออกได้รวดเร็ว ทำให้การอายัดทำได้ยาก แต่มีการกำหนดนโยบายตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยเพิ่มเติม และสถาบันการเงินต้องระงับธุรกรรมและรายงานธุรกรรมผิดปกติทันที ทั้งนี้ เมื่อมีการอายัดบัญชีดำจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมด แต่หากเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัยอาจอายัดเฉพาะส่วน
การอายัดสามารถทำได้ตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตามกฎหมาย ปปง. หากมีธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเฉพาะการเร่งดำเนินการกับบัญชีม้าที่เปิดทิ้งไว้แม้จะยังไม่มีสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้ในอนาคต
นอกจากนี้ “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” ในปี 68 (1 ม.ค.-15 ก.ย.68) ได้รับแจ้งเบาะแสการหลอกลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,354 ครั้ง ผ่าน 6 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ อีเมล การเดินทางมายังสำนักงาน ระบบบริการสนทนา และไปรษณีย์
จากจำนวนนี้มีบัญชีโซเชียลมีเดียที่เข้าข่ายหลอกลงทุน 3,036 บัญชี ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ประสานผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ปิดกั้นบัญชีเหล่านี้ 100% ภายในเวลา 7 นาที-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเรื่องการหลอกลงทุนไปแล้ว 3,318 ครั้ง
นายเอนกกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ Tourist DigiPay เป็นโครงการนำร่องที่เชื่อมเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลกับภาคการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถแปลงคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินบาทและฝากเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยสำหรับนักท่องเที่ยว
โดยร้านค้าผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ร้านค้า Know Your Merchant (KYM) หรือร้านค้าที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนครบถ้วน วงเงินรับชำระ 500,000 บาทต่อเดือน และร้านค้าทั่วไป วงเงินรับชำระ 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจริงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2568
เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องการฟอกเงิน ก.ล.ต. จึงมีกลไกควบคุมดูแลความเสี่ยง โดยมีการทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องสำแดงต่อศุลกากร เนื่องจากถือครองในรูปแบบดิจิทัลคล้ายกับเงินฝากในธนาคารต่างประเทศหรือบัตรเครดิต หากมีประเด็นความเสี่ยงในอนาคตหลังโครงการขยายตัว ก็จะมีการประเมินและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง