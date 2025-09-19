ธปท. ยืนยัน ไม่จริง! หลังโซเชียลแห่แชร์ อย่าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองไป-มา เสี่ยงถูกอายัด
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่กลางดึกของวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ในโลกออนไลน์ มีการแชร์โพสต์หนึ่งที่ระบุว่า
“ด่วน! อย่าโอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองไป-มา แบบซ้ำๆ อาจเสี่ยงถูกอายัดบัญชี”
จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายคนมองว่า การโอนเงินไปมาเข้าบัญชีตนเอง เพราะต้องการแบ่งเงินของตน เช่น บัญชีนี้ใช้เก็บเงิน บัญชีนี้สำหรับค่าน้ำค่าไฟ ใช้จ่ายส่วนตัว บัญชีนี้เก็บเงินไปต่างประเทศ บัญชีนี้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น หากจะมีการถูกอายัดจริง จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ระบุว่า
ยืนยัน
โอนเงินไป-มา ระหว่างบัญชีตัวเองไม่ถูกอายัด
#แชร์ความจริง