สายสีแดง-ม่วง จ่อเก็บค่าโดยสารปกติ 1 ต.ค. นี้ หากครม.ใหม่ ไม่ต่ออายุ 20 บาท ตลอดสาย
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2568 หลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยรับไม้ต่อ คาดว่าการเปลี่ยนทีมรัฐมนตรีคมนาคมครั้งนี้ มีผลกระทบต่อมาตรการแน่นอน เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามรัฐมนตรีท่านใหม่ที่เข้ามาบริหารงาน
โดยปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ใช้มาตรการค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายมาตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2566 มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องกลับมาเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป หากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตัดสินใจไม่เดินหน้าต่ออายุโครงการนี้ต่อ
รายงานข่าวจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ให้บริการ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมกรณีต้องกลับมาเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 หลังมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสายสิ้นสุดลงตามกำหนด
หน่วยงาน รฟฟท. กล่าวว่า ทั้งนี้ ทาง รฟฟท.ได้มีการประสานกับกระทรวงคมนาคม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเรื่องดังกล่าว
รวมถึงรอนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไป สืบเนื่องจากมติ ครม.วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม.เดิมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดง โดยปรับกำหนดสิ้นสุดมาตรการจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มาเป็นวันที่ 30 กันยายน 2568
หน่วยงาน รฟฟท. กล่าวว่า สำหรับอัตราค่าโดยสารตาม รถไฟชานเมืองสายสีแดง เริ่มต้น 12 บาทสูงสุด 42 บาท และมีส่วนลดสำหรับนักเรียน เริ่มต้น 11 บาท สูงสุด 35 บาท ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 6 บาท สูงสุด 21 บาท ซึ่งผู้ให้บริการจะนำบัตรโดยสารรายเดือนกลับมาจำหน่าย ประหยัดสุด 50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท
ด้าน นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า สำหรับประเด็นค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนนี้คงจะต้องรอความชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เช่นกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร และจะขับเคลื่อนต่อหรือไม่ ดังนั้นตนในฐานะหน่วยงาน รฟท.ที่เป็นบริษัทแม่ของ รฟฟท.จึงยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ขณะนี้
รายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้สิ้นสุดมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงในวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะกลับมาเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ เว้นแต่จะมีการเสนอปรับเปลี่ยนมติ ครม.อีกครั้ง
สำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง อัตราปกติสำหรับบุคคลทั่วไป เริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด 42 บาท โดยมีส่วนลดพิเศษ ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาได้รับส่วนลด 10%