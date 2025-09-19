ปธ.สภานายจ้าง โต้สื่อนอกนำเสนอด้านมืดไทย แนะรบ.รีบพลิกโอกาส ดึงนทท.เข้าประเทศ

ปธ.สภาองค์การนายจ้าง โต้ สื่อต่างชาตินำเสนอด้านมืดไทย แนะ รัฐบาลพลิกโอกาสโปรโมทดึงนักเดินทางทั่วโลกท่องเที่ยว
เมื่อวันที่19 กันยายน นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่สื่อ BBC เผยแพร่สารคดี Thailand The Dark Side Of Paradise ว่าสารคดีดังกล่าวมีการนำเสนอเพียงด้านเดียวของประเทศไทยเพราะต้องการสร้างกระแสเป็นการพูดเกินจริง เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือผู้คนที่เคยมาท่องเที่ยวต่างรู้กันดีไม่ว่ามีมุมที่ดีมากมาย เป็นเพียงแค่มุมเล็กๆที่ทุกประเทศมี ส่วนตัวมองว่าไม่มีผลกระทบอะไรต่อประเทศ
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องออกมาโปรโมทให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ควรใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆ ของเมืองไทยออกไปซึ่งจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ตนเดินทางไปทั่วโลก ขอการันตีว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศหนึ่งในโลก มีความปลอดภัยสูงมาก ประเทศไทยสามารถแต่งตัวแบรนด์เนมใส่จิวเวอรี่เดินได้สบายปลอดภัย แต่บางประเทศไม่สามารถทำแบบนี้ได้ เพราะอันตรายมาก ชาวต่างชาติชอบท่องเที่ยวที่ไทยเพราะมีทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ที่ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเอง ทำให้นัดท่องเที่ยวหลงรักประเทศไทยและอยากกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก