NIA เผยผลสำเร็จผ่านโครงการ INNOMALL ปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ตลาดดิจิทัล ผ่านโครงการ “INNOMALL” แพลตฟอร์มพัฒนาและขยายตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะด้าน E-Commerce การตลาดดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ AI ในการดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ
ดร.กริชผา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า “โครงการ INNOMALL ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ NIA ที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า 4 ปี เพื่อเปิดพื้นที่ทดลองและเรียนรู้การขายสินค้านวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทยที่ได้ทุนสนับสนุนจาก NIA ให้สามารถก้าวสู่ตลาดดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ โดยไม่เพียงมุ่งเน้นการสร้างยอดขาย แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการตลาดดิจิทัล การขายผ่าน E-Commerce และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจอย่างครบวงจร ปัจจุบัน INNOMALL มีสินค้านวัตกรรมพร้อมส่งถึงผู้บริโภคกว่า 200 รายการ ครอบคลุมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ ความงาม ของใช้ส่วนตัว สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง ที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้อย่างแน่นอน
ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนให้เห็นว่า หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายทางการตลาด จะสามารถต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่ไปสู่การขยายตลาดได้จริง และสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ NIA จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมและโครงการที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลักดันเศรษฐกิจนวัตกรรมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลก”
นายวรวุฒิ สายบัว กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์นิสต้า จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ดูแลโครงการ Innomall ได้นำประสบการณ์มากกว่า 14 ปี ในธุรกิจ E-Commerce มาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการผ่าน 15 หลักสูตรการอบรมด้าน E-Commerce สุดเข้มข้น ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง และติดตามผลการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอด ระยะเวลา 6 เดือน โดยทีมงานมืออาชีพจากแบรนด์นิสต้า ซึ่งเป็น E-Commerce Enabler ชั้นนำของไทยที่ได้รับการรับรองจากหลายแพลตฟอร์ม เช่น LINE Certified Coach ประจำปี 2025, Meta Business Partner, Shopee Certified Enabler 2025 และ TikTok Shop Partner เป็นผู้ดูแลผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ
ภายใต้โครงการ INNOMALL ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จำนวน 89 ราย ได้รับการส่งเสริมให้ขยายตลาดผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำ เช่น Shopee, Lazada, TikTok, LINE Shopping, Thailand Postmart, allnista.com และ beautynista.com โดยมีกิจกรรมเสริมศักยภาพแบบครบวงจร ได้แก่:
- กิจกรรม Live Marathon Challenge ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นไลฟ์สดขายสินค้า ผ่านกิจกรรมแข่งขันไลฟ์มาราธอนต่อเนื่องตลอด 1 เดือน
- กิจกรรม E-Commerce Intensive Training ฝึกทักษะด้านการตลาดออนไลน์ การบริหารร้านค้า และการใช้ AI โดยโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก Shopee, Lazada, TikTok, LINE และ Meta จำนวน 15 หลักสูตร ต่อเนื่องกันตลอดสามเดือน
- กิจกรรม Online to Offline Commerce เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมนำสินค้าออกจำหน่ายจริงทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในงานมหกรรมระดับประเทศ เช่น อว. แฟร์ 2025 และ SITE 2025
ทั้งนี้ หลักสูตรและกิจกรรมตลอดโครงการที่ออกแบบโดย แบรนด์นิสต้า จะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจ E-Commerce แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์ร้านค้าออนไลน์และการบริหารหลังบ้านร้านค้าออนไลน์แบบหลายช่องทาง (Muti-Channel E-Commerce Management) การวางโครงสร้างราคาขายสินค้า และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่แพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัพเดตเทคนิคการทำโฆษณาออนไลน์ใหม่ล่าสุดผ่านแพลตฟอร์ม Facebook, LINE, TikTok และ Shopee ปิดท้ายด้วยการฝึกฝนให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ AI ช่วยในการขายออนไลน์ในทุกมิติ เช่น สร้างผู้ช่วยส่วนตัวในการคิดคอนเทนต์ ปรับปรุงข้อมูลสินค้า วางแผนการตลาด ออกแบบสคริปต์ไลฟ์ขายสินค้า และ อื่นๆ อีกมากมาย
จากการเข้าร่วมโครงการ INNOMALL ผู้ประกอบการไทยหลายรายสามารถพลิกเกมธุรกิจสู่โลกออนไลน์ได้อย่างน่าทึ่ง อาทิ
“แม่ละมุล” น้ำปลาร้าต้มสุกผสมใบหม่อน โดยพรวิไล พันธ์แดง จากที่ไม่เคยมียอดขายออนไลน์ กลับมียอดโตถึง 33% มูลค่ารวมหลายแสนบาท หลังทุ่มไลฟ์สดวันละ 4–12 ชั่วโมงตลอดเดือน
“นูกรีน” ปุ๋ยชีวภาพโดยนักวิจัยวัย 73 ปี คุณสัญญา ภูมิจิตร ทำยอดขายออนไลน์ครั้งแรกกว่า 300,000 บาท จากการจับมือทำแบบ step by step ของทีมงานโครงการ
ขณะที่ ดร.ศรวิษฐ์ ด้วงศรีพัฒน์ เจ้าของ “Cattery Care” ทรายแมวเต้าหู้ไร้ฝุ่นเจ้าแรกของโลก จากเดิมไม่มียอดขายออนไลน์เลย ก็สร้างยอดออนไลน์เพิ่มขึ้น 37% หลังเข้าร่วมโครงการ
ด้าน “RECAL” อาหารทดแทนเพื่อสุขภาพของภูวิศ เอี้ยวซิโป มียอดขายออนไลน์เพิ่มเกือบเท่าตัว
และ “ProEngy” ของเมฆินทร์ เสวันนา มียอดขายออนไลน์เติบโตขึ้นจนมีสัดส่วน 80% ของรายได้ทั้งหมด หลังจากเข้าร่วมโครงการ
ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ก็สามารถเติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นคง
