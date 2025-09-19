พฤกษา เขย่าตลาด ส่งพลัมคอนโด ราคา 1.88 ล้าน ชิงกำลังซื้อลาดพร้าว
ตลาดคอนโดมิเนียมทำเลรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ยังคงมีความร้อนแรง โดยเฉพาะช่วงลาดพร้าว ที่ยังคงมีบิ๊กแบรนด์เข้าไปพัฒนาโครงการ ท่ามกลางความท้าทายจากดีมานด์และซัพพลายที่ชะลอตัว
นอกจากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ส่งโครงการ“โค้บบ์ ลาดพร้าว-สุทธิสาร” มูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท อยู่ในซอยลาดพร้าว 64 ห่างจากสถานีโชคชัย 4 เพียง 600 เมตร เขย่าตลาดด้วยราคาเริ่มต้นยูนิตละ 1.89 ล้านบาท
ล่าสุด“พฤกษา” เดินเกมปลุกตลาดคอนโด ส่ง “พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว” คอนโดโลว์ไรส์ใหม่ล่าสุด ใจกลางลาดพร้าว ใกล้รถไฟฟ้า สถานีลาดพร้าว 83 เพียง 250 เมตร ราคาเริ่มต้น 1.88 ล้านบาท พร้อมเปิดจองเป็นเจ้าของครั้งแรก 27-28 กันยายน 2568
“ภัคริน ทัตติพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤกษามุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีบนทำเลศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยลาดพร้าวถือเป็นทำเลทอง ที่มีการเติบโตมาตลอด และเป็นศูนย์กลางทั้งแหล่งงาน ไลฟ์สไตล์ และการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ โครงการ พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว จึงเป็นคำตอบของคนเมืองยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าและสะดวกสบาย ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่า ทั้งที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้า และให้ความเป็นส่วนตัวสูง ในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้
“พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว” เป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 455 ยูนิต มอบความเป็นส่วนตัวให้ผู้พักอาศัย พร้อมทำเลคุณภาพ 250 เมตร ถึง MRT ลาดพร้าว 83 เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีส้มได้สะดวก นอกจากนี้ ยังใกล้ทางด่วนฉลองรัชเพียง 5 นาที ทำให้การเดินทางง่ายกว่าที่คิด
โครงการได้สร้างความแตกต่างด้วยแนวคิดการออกแบบ Modern Moroccan ผ่านการนำสถาปัตยกรรมที่งดงามจากประเทศโมร็อกโกมาผสานความเรียบหรู ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Creative Space พื้นที่สำหรับสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ สระว่ายน้ำขนาด Half Olympic ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ยังใส่ใจเพื่อการใช้ชีวิตผ่านการออกแบบโครงสร้างให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้อยู่อาศัย
“พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว” รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำ เช่น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สถานศึกษาชื่อดัง เช่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รวมถึงโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลลาดพร้าว และโรงพยาบาลเวชธานี เปิดจองครั้งแรกวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ที่ The One ลาดพร้าว 98/1 พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท และรับฟรี Furniture Package (จำนวนจำกัด)