โฮมโปร เดินเกมรีเทลบ้าน ทุ่ม 40 ล้าน พลิกโฉม สาขาพระราม 3 สู่วันสต๊อป ช้อปปิ้ง
วันที่ 19 กันยายน นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) เปิดเผยว่า ศักยภาพของโฮมโปรสาขาพระราม 3 ในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตของโครงการที่อยู่อาศัย แต่ยังสะท้อนกำลังซื้อที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มวัยคนรุ่นใหม่ วัยทำงานที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียม และต้องการโซลูชันเรื่องบ้านแบบครบวงจรในที่เดียว ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่พร้อมลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นโอกาสยกระดับ โฮมโปรสาขาพระราม 3 ให้เป็นสโตร์ที่รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านอย่างครบวงจร ทันสมัย และสะดวกสบาย เพื่อเป็นศูนย์กลางฯ ของคนรักบ้านในย่านนี้
“โฮมโปร พระราม 3 โฉมใหม่ถูกวางบนคอนเซปต์ One Stop Shopping ที่ไม่ใช่แค่แหล่งซื้อสินค้าตกแต่ง และซ่อมแซมบ้าน แต่เป็นพื้นที่รวมทุกประสบการณ์ของการอยู่อาศัยไว้ในที่เดียว ยกระดับสินค้าและบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จัดหาสินค้าคุณภาพ ให้คำปรึกษาทุกเรื่องบ้าน รวมถึงบริการช่างประจำบ้าน”นายวีพันธ์กล่าว
สำหรับพื้นที่สาขาโฉมใหม่ มีขนาดรวม 9,235 ตารางเมตร โดยพื้นที่ขายจะถูกปรับเพิ่มจากเดิม 6,231 ตารางเมตร เป็น 6,526 ตารางเมตร ทำให้จัดโซนสินค้าได้ลงตัวและมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น ไฮไลต์เด่นคือ Model Room ที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นการจัดวางและเลือกสไตล์แต่งบ้านได้ง่ายขึ้น อีกทั้งโซนชั้น 1 เชื่อมต่อกับร้านอาหาร มีที่จอดรถกว้างขวาง ทำให้สาขานี้จะเป็นจุดนัดพบที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมือง วัยทำงาน และครอบครัวยุคใหม่ ทั้งใกล้สถานี BRT สะพานพระราม 9 เพียง 800 เมตร และสามารถต่อรถจาก BTS มายังสาขาได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้เพื่อฉลองการเปิดสาขาใหม่ ได้จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นให้กับลูกค้า เฉพาะวันที่ 20 กันยายน 2568 วันเดียวเท่านั้น ช้อปสินค้าราคาพิเศษ จำนวนจำกัด อาทิ ทีวีแอลอีดี 55 นิ้ว, เครื่องซักผ้าฝาหน้า 9.5 KG, พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว และสินค้าอื่นๆ สมัครสมาชิกโฮมการ์ดใหม่ รับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 600 บาท คูปองส่วนลด 300 บาท (ใช้เป็นส่วนลด สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ จำกัด 100 สิทธิ์ /วัน) และส่วนลดท้ายใบเสร็จ 300 บาท เมื่อซื้อสินค้า 3,000 บาท ขึ้นไป ใช้คะแนนแทนส่วนลด คะแนนโฮมการ์ด 800 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท สิทธิพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำ
“การรีโนเวทสาขาพระราม 3 คือ 1 สิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของโฮมโปรได้ดีที่สุด เพราะนี่คือการจับจังหวะเมืองที่กำลังขยายตัวและยกระดับการอยู่อาศัย ตอบโจทย์อินไซต์ผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ การลงทุน 40 ล้านบาทครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างได้ทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถสร้างอนาคตของรีเทลเรื่องบ้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคใหม่ได้พร้อมกัน” นายวีรพันธ์ทิ้งท้าย