รฟท.เร่งรถไฟทางคู่ “เด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ” คืบหน้า 41% พร้อมเปิดปี 2571
วันที่ 19 กันยายน รายงานข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ “เด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ” ระยะทาง 323.10 กิโลเมตร มูลค่ากว่า 85,345 ล้านบาท ล่าสุดภาพรวมงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 41.986% โดยเฉพาะงานโยธาก้าวหน้า 40.656% เร็วกว่าแผน ราว 1.3% พร้อมย้ำเป้าหมายเปิดบริการภายในปี 2571 ตามแผน เพื่อ ยกระดับโครงข่ายรางไทย ลดต้นทุนขนส่ง หนุนการค้า–การลงทุน และรองรับการท่องเที่ยวภาคเหนือที่ขยายตัวต่อเนื่อง
โครงการนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่
สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย–งาว ระยะทาง 104 กม. ความคืบหน้างานโยธา 38.915% ภาพรวมสะสม 41.234% ช้ากว่าแผนเล็กน้อยราว 2.31%
สัญญาที่ 2 ช่วงงาว–เชียงราย ระยะทาง 132 กม. งานโยธาคืบ 48.062% สะสม 44.64% เร็วกว่าแผน 3.415%
สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย–เชียงของ ระยะทาง 86 กม. งานโยธาก้าวหน้า 37.767% สะสม 34.325% เร็วกว่าแผน 3.42%
รายงานข่าว ระบุว่า สำหรับงานอุโมงค์ 4 แห่งที่เป็นโครงสร้างสำคัญ ได้แก่ อุโมงค์สอง, อุโมงค์งาว, อุโมงค์แม่กา และอุโมงค์ดอยหลวง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าระหว่าง 50–87% โดยบางช่วงยังช้ากว่าแผน แต่บางอุโมงค์ทำได้เร็วกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการเคยได้รับผลกระทบจากพายุวิภาที่ทำให้ฝนตกหนักและน้ำหลากในภาคเหนือ ส่งผลต่อการก่อสร้างบางจุด โดยเฉพาะพื้นที่สะพานรถไฟและระบบระบายน้ำ รฟท.จึงต้องสั่งชะลอหรือหยุดงานบางช่วงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
รายงานข่าว แจ้งด้วยว่า จากบทเรียนดังกล่าว รฟท.ได้ปรับกลยุทธ์การทำงานเชิงรุก ภายใต้แนวทาง “ด่วน–ปรับ–ตาม” (React–Improve–Forecast) เพื่อบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดซ้ำในอนาคต โดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ 1.แก้ไขสถานการณ์เร่งด่วน (React & Monitor) ทั้ง เฝ้าระวังน้ำหลาก แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง และจัดเตรียมเครื่องจักรเข้าปฏิบัติฉุกเฉิน 2.เรียนรู้และปรับปรุง (Adapt & Improve) พัฒนาระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และเสริมคันทางรถไฟให้ทนทานต่อสภาพอากาศสุดขั้ว
และ 3.ติดตามและพยากรณ์เชิงรุก (Prevent & Forecast) ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ และประชุมหารือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
รายงานข่าว เผยด้วยว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ รถไฟทางคู่สายนี้จะช่วยร่นเวลาเดินทางได้เร็วกว่ารถยนต์ราว 1–1.30 ชั่วโมง เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือและชายแดน สร้างรายได้แก่ประชาชนตลอดเส้นทาง ช่วยลดต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดย เส้นทาง “เด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ” ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย รวม 17 อำเภอ 59 ตำบล มีสถานีและที่หยุดรถ 26 แห่ง พร้อมย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) 4 แห่ง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนและขยายช่องทางการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน และคาดว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างเสน่ห์ใหม่ในการท่องเที่ยวภาคเหนือ ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่และกระจายรายได้สู่ชุมชน