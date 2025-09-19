เศรษฐกิจ

 SACIT ยกระดับศิลปหัตถกรรมไทย ที่ผ่านการรับรองภายใต้ SACIT Craft Collection 2025 

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) ประกาศผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 120 ผลงาน ซึ่งโดดเด่นด้านฝีมือ, นวัตกรรม, และความยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ​

ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์กรมหาชน) หรือ SACIT กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยมีความโดดเด่น สะท้อนอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาของช่างฝีมือในท้องถิ่นทั่วประเทศ สามารถพัฒนาไปสู่สินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกมหาศาล ซึ่งการที่จะยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในทุกด้าน สำหรับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ผ่านการรับรอง ภายใต้ SACIT Craft Collection 2025 ได้รวบรวมจัดทำเป็นรูปแบบ E-cataloge โดยสามารถดูผลิตภัณฑ์ในโครงการได้ที่ https://cms.sacit.or.th/cms/uploads/categories/854b68b3c6c3e69b52672108c5a99010/_72134c20cf50050f2b58b52ba2f5eb6f.pdf

ซึ่งที่ผ่านมา SACIT จึงได้จัดทำ SACIT Craft Collection 2025 เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่เป็นแบบอย่างของศิลปหัตถกรรมชั้นสูง โดยจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขา ทั้งศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารจากแบรนด์ชั้นนำ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด รวมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งได้เข้ามาคัดสรรผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยจากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตกรรม สมาชิก สศท. และ New Yong Craft ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ​จากการพิจารณาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ผ่านการคัดสรรจากทั้ง 3 ครั้ง คณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการรับรองภายใต้ SACIT Craft Collection 2025 รวมทั้งสิ้น 120 ผลงาน โดยแบ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมประเภท Master Craft จำนวน 23 ผลงาน ศิลปหัตถกรรมประเภท Trendy Craft จำนวน 71 ผลงาน และศิลปหัตถกรรมประเภท Conscious Craft จำนวน 26 ผลงาน ​

โดยภายใต้ SACIT Craft Collection 2025 ได้แบ่งประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Master Craft หรือหัตถศิลป์ระดับประเทศ (The Legacy of Master Craftsmanship) เน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านความเป็นเลิศเชิงช่าง (Craftsmanship) และความดั้งเดิม (Authenticity) 2. Trendy Craft หรือนวัตศิลป์เพื่อตอบสนองความต้องการของปัจจุบันและอนาคต (Bridging Tradition and Tomorrow) เน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) และความสามารถทางการตลาด (Marketability) 3. Conscious Craft หรือ หัตถกรรมรักษ์โลก (Where Sustainability Meets Creativity) เน้นผลิตภัณฑ์ที่ โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation) ​ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ผ่านการคัดสรร ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความเป็นเลิศเชิงช่าง มีทักษะฝีมือช่างระดับสูง, ด้านความสามารถทางการตลาด ศักยภาพในการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ด้านความดั้งเดิม การอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านนวัตกรรม แนวทางการสร้างสรรค์อย่างร่วมสมัย เพื่อสืบสานให้องค์ความรู้ดั้งเดิมยังดำรงอยู่ได้อย่างร่วมสมัย รวมถึงการมีแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน ใส่ใจต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ​

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดสรรจากทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับสิทธิประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ได้รับตราสัญลักษณ์ และประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ SACIT Craft Collection 2025 รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และจัดแสดงผลงานในนิทรรศการพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ การสนับสนุนด้านการตลาด การจัดแสดงผลงานในระดับนานาชาติ การส่งเสริมขยายตลาดผ่านช่องทางการขายทั้งร้านค้า และระบบออนไลน์ และการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายสื่อพันธมิตร เป็นต้น ​“SACIT Craft Collection 2025 จะเป็นสปริงบอร์ดส่งให้ผู้ผลิตศิลปหัตถกรรมไทยในการก้าวไปสู่ตลาดสากล และได้รับการยอมรับในวงกว้าง รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่ สอดรับกับเทรนด์ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”