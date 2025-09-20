สิริพงศ์ แย้มวงเงิน คนละครึ่ง1-1.2พันบาท ลุยติดตั้ง โซลาร์ชุมชน ผุดรองผู้ว่าเศรษฐกิจ

สิริพงศ์ แย้มวงเงิน คนละครึ่ง 1-1.2พันบาท ลุยติดตั้ง โซลาร์ชุมชน ผุดรองผู้ว่าเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมกับสภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้หารือร่วมกับภาคเอกชน ถึงแนวนโยบายสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังรัฐบาลชุดใหม่เริ่มทำงาน ซึ่งภาคเอกชนได้สะท้อนข้อเสนอหลักให้รัฐบาลดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งหรืออ่อนจนเกินไป เนื่องจากส่งผลต่อการนำเข้าส่งออก และการลงทุนด้านเครื่องจักร พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีมาตรการด้านภาษีที่จูงใจและเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ในส่วนของประชาชน นโยบายคนละครึ่งกำลังเป็นที่จับตามอง แม้จะยังไม่ได้มีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการ แต่มีแนวทางเบื้องต้นว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในลักษณะ top up เช่น หากบัตรสวัสดิการให้สิทธิ 300 บาท รัฐบาลจะเติมให้อีก 700 บาท รวมเป็น 1,000 บาท เพื่อไม่ให้น้อยกว่าประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันยังมีการพิจารณามอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี เช่น อาจได้รับสิทธิ 1,200 บาทต่อคน แทน 1,000 บาท จากนี้ ต้องไปดูขั้นตอนทางเทคนิค แต่นโยบายนี้ ปฏิบัติแน่ เพราะหารือกันมาถึงแนวทางการปฏิบัติแล้ว
นายสิริพงศ์กล่าวว่า อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องถูกเลื่อนจัดเก็บเต็มอัตราออกไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งหลายคนการได้มาซึ่งที่ดินคือการเก็บหอมรอมริบ เราไม่ควรต้องไปลงโทษคนกลุ่มนั้นนี่คือแนวทางของรัฐบาลชุดนี้ กำลังหาทางออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย ขณะที่ด้านพลังงาน นายสิริพงศ์เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการโซลาร์ชุมชน ภายใน 4 เดือน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
โดยตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนรวมกว่า 1,500 เมกะวัตต์ในระยะเริ่มต้น ส่วนนโยบายเฉพาะหน้า จะมีการตรึงราคาพลังงาน และหากทำสำเร็จเรามองไปถึงการลดราคาพลังงานในปีหน้าเลย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีแนวทางไว้แล้วทีนี้ก็เหลือในเรื่องของการปฏิบัติจริงซึ่งกำลังหารือกันอย่างเข้มข้น รัฐบาลชุดนี้เราทำงานกันทุกวัน นอกจากนี้ นายกฯยังมีแนวคิดผลักดันให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งรองผู้ว่าฯด้านเศรษฐกิจ เพื่อดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงรุกในระดับพื้นที่ ถือเป็นการต่อยอดแนวทางที่เคยทำไว้สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแนะดึงคนเข้าระบบภาษี