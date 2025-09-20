ปธ.สภานายจ้าง แนะรบ.หาตลาดใหม่แทนกัมพูชาช่วงปิดด่าน หนุนคนละครึ่งทำศก.หมุนเวียนระยะสั้น
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2568 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) กล่าวถึงมาตรการคนละครึ่งที่รัฐบาลชุดใหม่เตรียมรื้อฟื้นกลับมาใช้อีกครั้ง ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศระยะสั้นว่า โครงการคนละครึ่งเราเคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดี ส่วนตัวก็เห็นด้วยในมาตรการระยะสั้น โดยเฉพาะรัฐบาลที่อยู่สั้น จำเป็นจะต้องเร่งทำนโยบายที่เห็นผลเร็ว มีผลต่อประชาชนได้ทันที ซึ่งคนละครึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้หมุนเวียนมีสภาพคล่องให้ประชาชนและเชื่อว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในเบื้องต้น
ส่วนปัญหาเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบหลังจากการปิดด่านไม่สามารถค้าขายและส่งออกสินค้าได้นั้น นายเอกสิทธิ์ เสนอว่า เรื่องการเปิดด่านยังถือเป็นเรื่องเซนซิทีฟ เพราะยังมีสถานการณ์กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับความมั่นคงให้จบก่อน จึงจะสามารถพิจารณาเปิดด่านอีกครั้ง โดยในช่วงนี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องส่งเสริม มองหาตลาดอื่นมาทดแทนกัมพูชา
“รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านทักษะดิจิทัลด้วย ควรจะสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากร ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับอนาคตในการแข่งขันด้านดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวข้องทุกด้านทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลควรจะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนมาตรการด้านภาษีเป็นพิเศษให้กับภาคเอกชนที่จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร”นายเอกสิทธิ์กล่าว