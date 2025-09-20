ธุรกิจแนะรัฐบาลอนุทิน ใช้จังหวะดอกเบี้ยขาลง แก้ค่าบาท ปัญหาเศรษฐกิจ
วันที่ 20 กันยายน นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวถึงโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่ว่า ขอให้กำลังใจในการทำงานของรัฐบาล เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาในการบริหารจำกัด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน 4 ด้านไว้แล้ว เรื่องแรกด้านเศรษฐกิจ โดยการลดค่าครองชีพ ค่าพลังงาน การเดินทางและขนส่ง การแก้ปัญหาหนี้สินของภาคเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยและแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคส่วนอื่นๆ ทั้งยังได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แล้ว รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในเรื่องของเงินบาทแข็งค่า ซึ่งต้องทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ด้วยเพราะมีผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย
นายอิสระกล่าวว่า ถัดมาแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาได้เห็นนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุแล้วว่าจะให้เป็นความรับผิดชอบหลักของทางฝ่ายความมั่นคง เพราะมีการประกาศกฎอัยการศึกแล้ว แต่อยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเชิงนโยบายของการต่างประเทศและการเจรจาในบทบาทของภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางด้านความมั่นคงให้เป็นแนวทางเดียวกันและการเร่งรัดช่วยเหลือค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดน
ขณะที่เรื่องภัยธรรมชาตินั้น นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าจะผลักดันระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและดำเนินการชดเชยผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ส่วนด้านภัยสังคมมีเรื่องการเร่งปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การพนันออนไลน์ แก๊งสแกมเมอร์ โดยคิดว่า 4 นโยบายเร่งด่วนที่ประกาศไว้ หากทำได้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อปัญหาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงที่เผชิญอยู่ในขณะนี้
“เรื่องค่าเงินบาทแข็งเชื่อว่าขณะนี้ทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยคงได้หารือกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีกลไกในการกำกับดูแลเรื่องค่าเงิน ส่วนการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าเหมือนกันและการดูแลเรื่องเงินทุนไหลเข้าออกหรืออะไรที่ผิดปกติอยู่ในขณะนี้”นายอิสระกล่าว