เอกชน มอง คนละครึ่งรอบใหม่ แนวทางน่าสนใจ หวังดึงคนเข้าระบบภาษี
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผย ความเห็นต่อแนวทางโครงการ “คนละครึ่ง” รอบใหม่ ภายหลังจากที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า รัฐบาลอาจให้สิทธิประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีได้รับเงินสนับสนุน 1,000–1,200 บาท ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิในลักษณะ Top-up เช่น หากบัตรสวัสดิการให้สิทธิ 300 บาท รัฐบาลจะเติมให้อีก 700 บาท รวมเป็น 1,000 บาท เพื่อไม่ให้ต่ำกว่าประชาชนทั่วไป
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า หากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี แม้รูปแบบจะคล้ายกัน แต่เป้าหมายแตกต่าง โดยครั้งก่อนเป็นเพียงมาตรการบรรเทาเพื่อช่วยลดภาระประชาชน ผู้ที่ไม่มีรายได้ในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจหยุดชะงักแต่รอบใหม่นี้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนกล้าใช้จ่ายมากขึ้น และยังเป็นช่องทางที่รัฐบาลอาจใช้ดึงคนเข้าสู่ระบบภาษีในระยะยาว
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งสมัยรัฐบาลแม้จะได้รับผลตอบรับดี แต่ก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์ในบางกรณี จึงควรนำบทเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงในรอบใหม่นี้ เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง และ ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า การที่รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น และหากรัฐบาลดำเนินการได้จริง จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าสู่ระบบภาษี ซึ่งปัจจุบันยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด และ โครงการคนละครึ่ง ยังคงเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ใช่การให้เงินจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ แนวทางเบื้องต้นของโครงการนี้ถือว่าน่าสนใจและดูเป็นแนวทางที่ในทิศทางที่ดี แต่ยังต้องรอการประกาศรายละเอียดที่ชัดเจนจากรัฐบาลก่อน เพื่อให้สามารถประเมินผลและให้ความเห็นที่ละเอียดกว่านี้ได้ ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นจากสังคมเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง