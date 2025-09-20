มิจฉาชีพแอบอ้าง ‘ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล’ ระบาด เจอแล้ว 44 แห่ง กรมพัฒนาธุรกิจ จ่อขยายตรวจนอมินี
วันที่ 20 กันยายน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีประชาชนแจ้งความเดือดร้อนว่าถูกนำที่อยู่ไปใช้แอบอ้างเป็นที่ตั้งของนิติบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมมาก่อน ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทุกด้านเพื่อป้องปรามการกระทำของมิจฉาชีพดังกล่าว โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบการตรวจเช็คสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่นิติบุคคล ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ www.dbd.go.th มาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบว่ามีผู้แอบอ้างนำที่อยู่ของตนไปใช้เป็นที่อยู่นิติบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
และหากพบว่าถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับทราบหรือยินยอมมาก่อน ก็สามารถแจ้งมาที่กรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไข และเอาผิดผู้แอบอ้างดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่กรมฯ เปิดให้บริการตรวจเช็คที่อยู่มาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2568 พบมีประชาชนเข้ามาตรวจสอบที่อยู่ของตนเองผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 28,232 ครั้ง และมีประชาชนยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบนิติบุคคล 58 ราย ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคลไม่มีที่ตั้งสำนักงาน 44 ราย ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการระบุหมายเหตุไว้ในหน้าหนังสือรับรองว่า ‘นิติบุคคลไม่มีสำนักงานใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้’ เพื่อให้ประชาชนที่จะทำธุรกรรมกับนิติบุคคลเหล่านี้ได้รับทราบ รวมทั้งได้ดำเนินการเอาผิดกับนิติบุคคลดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนกับกรมฯ ในการร่วมกันป้องปรามการกระทำความผิดของนิติบุคคล
ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจเช็คที่อยู่ของตนเองว่าถูกมิจฉาชีพนำไปจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่ได้ยินยอมหรือไม่ โดยวิธีการใช้งานมีดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล >> กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนและกดค้นหาข้อมูล หากที่อยู่ที่กรอกไปนั้นได้ใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของนิติบุคคล ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล และที่ตั้งสำนักงาน
หากประชาชนพบว่าที่อยู่ของตนเองถูกนำไปใช้จัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่ได้รับทราบมาก่อนหรือไม่ยินยอม สามารถส่งหนังสือเพื่อขอให้ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งนั้นได้ โดยผู้ที่ขอตรวจสอบจะต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเจ้าของสถานที่ พร้อมแนบเอกสารดังนี้1) สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) /สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของกรรมสิทธิ์) 2) สำเนาบัตรประชาชน 3) สัญญาเช่า และหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี) 4) แผนที่สถานที่ตั้ง 5) ผู้ประสานงาน/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่ในการติดต่อ และ 6) ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) โดยสามารถส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบมาทาง e-Mail : [email protected] หรือ ส่งเรื่องได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับนิติบุคคลที่กรมฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนอยู่จริง กรมฯ จะดำเนินการหมายเหตุไว้ในระบบจดทะเบียนว่านิติบุคคลดังกล่าวว่า ‘นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้’ พร้อมหมายเหตุบนหน้าหนังสือรับรอง และระบบ DBD Datawarehouse+ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย พร้อมดำเนินการเอาผิดกับนิติบุคคลดังกล่าว
“ระบบตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยแก้ไขปัญหานิติบุคคลบัญชีม้าและนอมินี ซึ่งขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคล(IBAS) เพื่อตรวจติดตามพฤติกรรมนิติบุคคลที่น่าสงสัยว่าเป็นนอมินีหรือมิจฉาชีพหรือไม่ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน/อำนวยความสะดวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลมาประเมินความเป็นนอมินีหรือมิจฉาชีพ ขณะนี้ได้พัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”