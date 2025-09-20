ลุ้น 4 เดือน รัฐบาลอนุทิน ปิดจ๊อบ ‘ไฮสปีดอีอีซี’ เมืองการบินอู่ตะเภา
รัฐบาลอนุทิน – ร่วม 6 ปีที่สองเมกะโปรเจ็กต์อีอีซี รถไฟความเร็วสูงและเมืองการบินอู่ตะเภา ยังติดหล่ม เดินหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลังก็ยาก ลุ้น รัฐบาลอนุทิน จะสับเกียร์ห้าเดินหน้าต่อหรือพักไว้แค่นี้
ปัจจุบันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กม. วงเงิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งมีบริษัท เอเชียเอราวัน จำกัด (กลุ่มซี.พี.) เป็นคู่สัญญารับสัมปทาน 50 ปี หลังเซ็นสัญญาวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติแก้ไขสัญญา เช่น ให้เอกชนแบ่งชำระค่าสิทธิให้ร่วมลงทุนในแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จำนวน 10,671.09 ล้านบาท เป็น 7 งวด เป็นรายปี จำนวนเท่า ๆ กัน โดยต้องชำระงวดแรกในวันที่ลงนามแก้ไขสัญญา , ปรับวิธีการจ่ายเงินค่าก่อสร้าง 125,932.54 ล้านบาท เป็นวิธีสร้างไปจ่ายไป เป็นต้น
ขณะที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท มีบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบมจ.การบินกรุงเทพ (BA) บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) ได้เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ขณะนี้รอ “อีอีซี” ออกหนังสือเริ่มงาน หรือ NTP และรอความชัดเจนของโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมถึงทิศทางลมของรัฐบาลใหม่และบอร์ดอีอีซีขุดใหม่ จะปลดล็อกความล่าช้าของรถไฟความเร็วสูงอย่างไร
เพราะต้องยอมรับว่าถ้าหากรถไฟความเร็วสูงไม่มา การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาสู่สนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของประเทศไทย และศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค คงยากที่จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน เพราะสนามบินเองก็ต้องอาศัยผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงการเดินทาง สร้างความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการภายในสนามบินด้วยเช่นกัน
วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) กล่าวว่า ช่วงที่เปลี่ยนผ่านรัฐบาล ได้หารือกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) โดยผลการหารือล่าสุดจะรอดูนโยบายรัฐบาลใหม่และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ดอีอีซีชุดใหม่ก่อน ทั้งนี้ในขณะนี้ถือว่าครบกำหนดการเริ่มงานหรือออก NTP โครงการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 แล้ว
แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จึงต้องขยายเวลาออกไปให้สอดรับอายุรัฐบาลใหม่ที่จะยุบสภาภายใน 4 เดือน และคาดหวังว่าโครงการจะมีความชัดเจนภายใน 4 เดือนนี้ แต่ถ้าสุดท้ายโครงการยังไม่ชัดเจนก็คงต้องยุติไป แต่ก็เชื่อว่าภาครัฐและเอกชนจะหาทางออกร่วมกันได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
“เราได้ลงทุนไปแล้ว 4,000 กว่าล้านบาท ก่อนหน้านี้เราเสนอแผนจะเดินหน้าก่อสร้างโครงการไปก่อน โดยไม่รอรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพราะตอนนั้นดูแล้ว โครงการไม่มีความคืบหน้าใดๆให้เห็น แต่ตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่และล่าสุดโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่รอการอนุมัติร่างสัญญาที่มีการปรับแก้ไขใหม่นั้น ได้มีความคืบหน้าจากอัยการสูงสุดแล้ว ขณะเดียวกันทางกองทัพเรือได้เซ็นสัญญาก่อสร้างรันเวย์ที่2 ของสนามบินอู่ตะเภา เท่ากับว่าโครงการต่างๆก็กำลังเดินหน้า รอแค่นโยบายรัฐบาลและบอร์ดอีอีซีชุดใหม่” วีรวัฒน์กล่าว