บอร์ด รฟท. ไฟเขียวซ่อมคันทางรถไฟแก่งคอย-ขยายสัญญาทางคู่บ้านไผ่–นครพนม
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 มี 2 เรื่องหลักสำคัญ คือ 1. มีมติเห็นชอบอนุมัติจ้างกิจการค้าร่วม เคเอ ดำเนินงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างป้องกัน การพังทลาย ของคันทางรถไฟสายแก่งคอย ที่ กม.164-165 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ – ชุมทางหนองบัว 1 ช่วงจังหวัดสระบุรี 1 แห่ง วงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 225,361,100.00 บาท (ฝ่ายการช่างโยธา) 2. อมุมัติขยายสัญญาก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่–มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม(สัญญาที่ 2)
นายอนันต์ กล่าวว่า สำหรับ ก่อสร้างโครงสร้างป้องกัน การพังทลาย ของคันทางรถไฟสายแก่งคอย ที่ กม.164-165 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ – ชุมทางหนองบัว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติว่าจ้าง กิจการร่วมค้า เคเอ ดังนี้ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยเป็นการซ่อมแซมใช้เทคนิคซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงให้กับทางรถไฟเดิม ซึ่งเป็นทางโค้งและมีความลาดชัน ทำให้เกิดการพังทลาย ซึ่งจะใช้วิธีทางวิศวกรรมโยธาที่เรียกว่า “ซอยเนลลิ่ง” (Soil Nailing) คือการยิงตะปูเหล็กเข้าไปในดินเพื่อยึดโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน
นายอนันต์ กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการ รฟท. อนุมัติขยายสัญญาก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 (สัญญาที่ 2) โดยกิจการร่วมค้า ยูนิค (UNIC) ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ บริษัท พี.ซีอีที จำกัด บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วัชรขจร จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เพิ่งส่งมอบพื้นที่บางส่วนได้เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนเดิม จึงจำเป็นต้องขยายสัญญาระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก 383 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มีนาคม 2570 เป็นวันที่ 16 เมษายน 2571
นายอนันต์ กล่าวว่า ทั้งนี้ รฟท. คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างได้ครบภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเร่งรัดให้การก่อสร้างดำเนินไปตามกรอบสัญญาที่ขยายใหม่ ขณะเดียวกัน การก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางนี้ถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยยกระดับการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต