กรอ. เข้มบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ลงพื้นที่ติดตาม ย้ำดูแลสิ่งแวดล้อม

กรอ. เข้มบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ลงพื้นที่ติดตามงาน ย้ำดูแลสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยนายปริญญา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัด และ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ได้แก่ (1) โรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือมีปริมาณความสกปรกตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อวัน (2) โรงงานที่ใช้โลหะหนักและมีน้ำเสียตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (3) โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง เช่น โรงงานที่ต้องจัดทำ EIA หรือ EHIA
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานเป็นกลไกหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการทำงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการจัดการมลพิษของโรงงาน รวมถึงต้องเฝ้าระวังและตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากมลพิษของโรงงาน นอกจากนี้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษมีหน้าที่เสนอต่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อมให้รายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและปล่องระบายอากาศเสียจากการประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 16 กันยายน 2568 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในเรื่องการแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (https://env-person-ent.diw.go.th/logins) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2568 ซึ่งได้ให้บริการแล้ว และจะงดการให้บริการผ่านการส่งเป็นเอกสารต่อไป
ทั้งนี้ โรงงานที่ไม่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8(3) แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท
