ถึงคิวสมาคมแบงก์ “อนุทิน”นัดถก 22 ก.ย. หวังฝ่าวิกฤต พลิกเศรษฐกิจไทย
รายงานข่าวจาก สมาคมธนาคารไทย แจ้งว่า วันที่ 22 กันยายนนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จะประชุมหารือร่วมกับ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ และที่ปรึกษาสมาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมธนาคารไทย โดยมีการกำหนดหัวข้อหารือ “ฝ่าวิกฤต พลิกอนาคตเศรษฐกิจไทย ด้วยพลวัตใหม่” แบ่งเป็น 3 ด้าน 1.มุมมองความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศ 2.แนวทางที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ3.ประเด็นหารือและข้อเสนอเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี
รายงานข่าว แจ้งว่า สำหรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ร่วมหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง