ยุคปลัดปั้น

ช่วงนี้บรรยากาศกระทรวงอุตสาหกรรมคึกคัก จากผลงานที่ปังสุดๆ กวาดรางวัลเพียบ
ทำเอา ดร.ปั้น ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อารมณ์ดีเป็นพิเศษ
เพราะกวาดทั้งรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี 2568 กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น 1 ใน 6 รางวัล ที่ได้รับรางวัลระดับกระทรวงนอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังเป็น 1 ใน 13 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับกรมด้วย
โดยรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” เป็นการสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าของภาครัฐ โดยมีการประเมินร่วมของ ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อีกรางวัลคือสำคัญ รางวัลเลิศรัฐ ปี 2568 จำนวน 5 รางวัล โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คว้า 2 รางวัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คว้า 1 รางวัล และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้า 2 รางวัล
โดยรางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ
รางวัลทั้งหมดสะท้อนการทำงานของกระทรวงยุคปลัดปั้น สุดยอดไปเลยคร้าบ