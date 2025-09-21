ส่องแนวโน้มราคาทอง ยังพุ่งต่อ ผู้ค้าคาดสิ้นปีแตะบาทละ 57,000
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาทองคำในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2568 คาดการณ์ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ราคาคงปรับขึ้นไม่มาก ซึ่งในระยะสั้นคาดการณ์ค่อนข้างยาก เพราะราคายังแกว่งตัว แต่ในระยะยาวถึงปลายปีนี้ คาดการณ์ว่าราคาทองคำโลกจะปรับตัวสูงขึ้นแตะ 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำไทยคาดว่าราคาย่าจะอยู่ที่บาทละ 56,000-57,000 บาท เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับเงินบาทในช่วงเวลานั้นๆด้วย
“จากนี้ถึงปลายปี 2568 ตลาดทองคำที่ยังขาขึ้น เพราะมีเรื่องสงครามการค้าจากการเก็บภาษีของทรัมป์ ทำให้ทั่วโลกไม่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งมีผลให้ดอลลาร์อ่อน เงินบาทแข็ง ทำให้ราคาทองโลกขยับขึ้น ขณะที่การซื้อขายทองในประเทศไทยค่อนข้างเงียบ” นายจิตติกล่าว
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวราคาทองเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 ประกาศราคาทองในประเทศครั้งเดียว โดยเพิ่มขึ้น 300 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 55,300 บาท ขายออกบาทละ 55,400 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 54,197 บาท ขายออกบาทละ 56,200 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดิมที่ทำไว้เมื่อวันอังคาร
โดยระหว่างวันที่ 15-20 กันยายนที่ผ่านมา มีการประกาศราคาทองทั้งหมด 37 ครั้ง เป็นการปรับขึ้น 21 ครั้ง ลดลง 16 ครั้ง รวมราคาปรับเพิ่มขึ้น 750 บาท ส่วนค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ยังแข็งค่าระดับ 31 บาท ในช่วงระหว่างบริเวณ 31.71-31.94 บาท
สำหรับความเคลื่อนในรอบวันที่ 22-26 กันยายน 2568 ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 31.50-32.20 บาทต่อดอลลาร์
ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมของไทย ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และราคาทองคำในตลาดโลก