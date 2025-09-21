การบินไทย เตือนไต้ฝุ่นรากาซา กระทบเที่ยวบินไต้หวัน-ฮ่องกง 22-24 ก.ย.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน การบินไทย แจ้งเตือนผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น “รากาซา” ระบุว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “รากาซา” (RAGASA) เคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง อาจส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง (ไต้หวัน) และกรุงเทพฯ-ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2568 โดยเที่ยวบินที่อาจได้รับผลกระทบมี ดังนี้
เส้นทางกรุงเทพฯ-เกาสง
22-23 กันยายน 2568 : TG630 กรุงเทพฯ-เกาสง / TG631 เกาสง-กรุงเทพฯ
เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง
23 กันยายน 2568 : TG602
24 กันยายน 2568 : TG600 / TG628 / TG638
เส้นทางฮ่องกง-กรุงเทพฯ
24 กันยายน 2568 : TG601 / TG603 / TG629 / TG639
ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวโปรดตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สายด่วนฮ่องกง โทร +852 2495 1115
สายด่วนไต้หวัน โทร +88 62 7753 7973
การบินไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้