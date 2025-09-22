เช็กราคาทองวันนี้ เปิดตลาดขยับขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 56,400 บาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำวันนี้ (22 ก.ย. 2568) ดีดขึ้น 200 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 56,400 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 09.32 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง
- ราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 55,500 บาท
- ขายออกบาทละ 55,600 บาท
ตามประกาศครั้งที่ 2 ของวันนี้
ทองรูปพรรณ
- รับซื้ออยู่ที่บาทละ 54,394.08 บาท
- ราคาขายออกบาทละ 56,400 บาท
ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,693.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์