เช็กราคาทองวันนี้ เปิดตลาดขยับขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 56,400 บาท

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำวันนี้ (22 ก.ย. 2568) ดีดขึ้น 200 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 56,400 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 09.32 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง

  • ราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 55,500 บาท
  • ขายออกบาทละ 55,600 บาท

ตามประกาศครั้งที่ 2 ของวันนี้

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้ออยู่ที่บาทละ 54,394.08 บาท
  • ราคาขายออกบาทละ 56,400 บาท

ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,693.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์