แสนสิริ รุกตลาดต่างชาติ เปิดขาย 2 คอนโดใหม่พร้อมกันทั่วโลก ตั้งเป้ายอดขาย 2.4 พันล้าน

แสนสิริ รุกตลาดต่างชาติเต็มสูบ เปิดขาย 2 คอนโดใหม่พร้อมกันทั่วโลก ตั้งเป้ากวาดยอดขาย 2.4 พันล้าน
วันที่ 22 กันยายน นางไปรยา บุนนาค ประธานผู้บริหารฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจตลาดต่างประเทศ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท ไทยเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แต่งตั้งเป็นตัวแทนขายหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อรุกตลาดต่างชาติอย่างเต็มตัว เปิดขาย 2 คอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ ได้แก่ โครงการไวด์เด็น บาย แสนสิริ และ โครงการ เซลฟ์ บาย แสนสิริ ตั้งเป้ามียอดขาย 2 โครงการ รวม 2,400 ล้านบาท เตรียมเปิดพรีเซลพร้อมกันทั่วโลก ทั้งลูกค้าไทยและต่างชาติ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยสำหรับลูกค้าต่างชาติยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองและลงทุนปล่อยเช่า โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 6% การเปิดขายโครงการใหม่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอบรับดีมานด์ที่แข็งแกร่ง
“การผนึกกำลังกับไทยเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมีเครือข่ายตัวแทนขายทั่วโลก จะช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักอย่าง จีน ไต้หวัน ฮ่องกง กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และ ตะวันออกกลาง ได้กว้างและครอบคลุมขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดต่างชาติ ทั้งนี้ตลาดคอนโดในไทย ยังเป็นที่ต้องการของต่างชาติและซื้อในมูลค่าที่สูงขึ้นต่อยูนิต ทั้งเพื่อลงทุนและอยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สอง รวมถึงสัญญาณบวกด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อตลาดอสังหาฯเพื่อการพักผ่อนและการลงทุนยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจไทยเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ และแบรนด์แสนสิริที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างชาติมายาวนาน จะส่งผลให้ทั้ง 2 โครงการสามารถทำยอดขายได้เต็มจำนวนโควต้าต่างชาติ”นางไปรยากล่าว
นางไปรยากล่าวว่า สำหรับ 2 คอนโดใหม่ มีมูลค่าโครงการรวม 8,400 ล้านบาท ซึ่งโครงการไวด์เด็น บาย แสนสิริ อยู่ทำเลนางลิ้นจี่ เป็นโครงการร่วมทุนกับ บริษัท โตคิว ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวน 215 ยูนิต เลี้ยงสัตว์ได้ และที่จอดรถมากถึง 105% เริ่มต้น 8.9 -49.9 ล้านบาท ส่วนโครงการเซลฟ์ บาย แสนสิริ เป็นคอนโดสูง 37 ชั้น แบรนด์ใหม่ในทำเลพระราม 4-สุขุมวิท 36 โดยร่วมทุนกับ มิตซุย ฟูโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) มีจำนวน 946 ยูนิต เริ่มต้น 3.59 ล้านบาท