เอกนิติ สั่งปลัดคลัง ตั้งทีมด่วนเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน หาต้นตอ ‘เงินไหลเข้าปริศนา‘

เอกนิติ สั่ง ปลัดคลัง ตั้งทีมเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน หาจุดต้นตอเงินไหล หลังบาทแข็งค่า ยันพร้อมลุยทันทีหลังถวายสัตย์ “พยง” ชี้ต้องจับมือ Connect the dots ระบบเศรษฐกิจทั้งหมด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า รวมถึงมีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเงินทุนสีเทา ว่าเรื่องนี้ว่า ตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่บอกให้สั่งวันนี้ ให้ทำเมื่อวาน จึงได้ประสานกับทางทีมที่กระทรวงการคลังให้ Connect the dots ไว้แล้ว
โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสมาคมธนาคารไทยได้มาฉายภาพให้เห็นและชี้จุดเดียวกันกับเราเจอก็คือว่า ในเรื่องของค่าเงินมันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินอย่างรอบด้าน และจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด
ในเบื้องต้นกระทรวงการคลัง ก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลเพื่อหาที่มาของเงินปริศนาที่ไหลเข้ามา เพื่อตอบโจทย์การเชื่อมโยงให้เห็นว่า เงินมาจากแหล่งไหน และจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยหลังจากที่ถวายสัตย์และมีการแถลงนโยบายเสร็จก็จะดำเนินการเรื่องนี้ทันที
“นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำชัดเจน หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณและการแถลงนโยบายแล้ว ให้เร่งดำเนินการทันทีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เราก็ได้ประสานงานกับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามนโยบายอย่างเต็มที่” นายเอกนิติกล่าว
ด้าน นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการ เชื่อมโยง connect the dot ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของเงินทุนผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดสินค้า ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งในระบบธนาคารและไม่ใช่ระบบธนาคารรวมถึงการเคลื่อนย้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นภาคจริงโดยปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำลังเร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น