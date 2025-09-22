เศรษฐกิจ

NUUI สยายปีกร่วมงาน Vitafoods Asia 2025 เปิดตัวสินค้าใหม่-มุ่งขยายตลาดสู่สากล

NUUI สยายปีกร่วมงาน Vitafoods Asia 2025 เปิดตัวสินค้าใหม่-มุ่งขยายตลาดสู่สากล

นางสาวศิริพร ทองรุจิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นยูยูไอ เวิลด์ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ NUUI (นุยส์) ได้เข้าร่วมงาน Vitafoods Asia 2025 เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดสากล โดยชูจุดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพลำไส้และการขับถ่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

“การแข่งขันในตลาดอาหารเสริมมีความเข้มข้น แต่ด้วยผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ขายในเซเว่นอีเลฟเว่นมากว่า 12 ปี ทำให้แบรนด์นุยส์ ได้รับความน่าเชื่อถือและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งแบบผงและเจลลี่” นางสาวศิริพร กล่าว

นางสาวศิริพร กล่าว นอกจากตลาดอาหารเสริมแล้ว บริษัทเตรียมต่อยอดธุรกิจไปยังกลุ่ม เครื่องสำอาง ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกว่า 10% ต่อปี รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลการนอน เพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดและความวิตกกังวลของคนไทย

นางสาวศิริพร กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มไฟเบอร์จำนวน 5 รายการ พร้อมบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ จะเริ่มจำหน่ายต้นเดือนตุลาคมนี้ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น เน้นเจาะกลุ่ม Gen Z และ Gen Y โดยเฉพาะผู้ที่รักการออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่อีก 1 รายการปลายปีนี้ และเพิ่มอีก 3–5 รายการในปี 2569 ควบคู่กับการขยายตลาดออนไลน์และต่างประเทศ โดยปัจจุบัน NUUI มีผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ไฟเบอร์ คอลลาเจน และโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) วางจำหน่ายทั้งในร้านสะดวกซื้อและแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ ช้อปปี้ ลาซาด้า และติ๊กต็อกช็อป โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง