ปลัดอุต มอบรางวัลโรงงานสีเขียว ปี68 ได้สิทธิปย.เพียบ เลี่ยงกม.ถูกตรวจเข้มถอนใบรับรอง

ปลัดอุต มอบรางวัลโรงงานสีเขียว ปี68 ได้สิทธิปย.เพียบ-กู้ดอกต่ำ เลี่ยงกม.ถูกตรวจเข้มถอนใบรับรอง
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2568 ภายใต้ธีม Together We Grow Greener เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy หรือ Eco-friendly Economy ด้วยการปรับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน”
“โรงงานที่ประกอบกิจการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เอาเปรียบสังคม และไม่รักษาสิ่งแวดล้อม จะต้องประกอบกิจการได้ยาก ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จนกว่าจะปรับตัวเป็นโรงงานที่ดี เพื่อให้ชุมชนมั่นใจ”นายณัฐพลกล่าว
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กล่าวว่า ในปี 2568 นี้ มีสถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 รวมทั้งสิ้น 273 ราย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จำนวน 43 ราย และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จำนวน 230 ราย ซึ่งพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้สังคมรับทราบถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการประกอบกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนที่อยู่โดยรอบอย่างยั่งยืน
โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปสามารถขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวบนผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และได้รับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร เช่น การขอสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark การขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยจากธนาคารกรุงไทย SME D Bank และ EXIM Bank นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และโปรแกรม ITAP ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิต และการประเมินตนเองผ่าน Thailand 4.0 Checkup และ DIW Safety App รวมถึงการแปรผลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
นายพรยศ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจำนวน 57,910 โรงงาน แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) จำนวน 50,249 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วน 86.77% ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จำนวน 3,429 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วน 5.92% ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จำนวน 3,682 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วน 6.36% ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture ) จำนวน 476 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วน 0.82 ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จำนวน 74 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วน 0.13 รวมระดับ 2 – 5 อยู่ที่ 7,661 โรงงาน