การบินไทย ยกเลิกไฟลต์กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ช่วง 23-24 ก.ย. เหตุพายุรากาซา

การบินไทย ผวาพายุรากาซา ยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ช่วง 23-24 ก.ย. CAAT ยันผู้ได้รับผลกระทบไฟลต์ดีเลย์-ยกเลิกจากพายุ ได้รับการคุ้มครองตามข้อบังคับ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน การบินไทย แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นรากาซา วันที่ 23-24 กันยายน โดยระบุว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA)” ดังนี้
วันที่ 23 กันยายน 2568
– เที่ยวบิน TG638 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง / TG639 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG602 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
วันที่ 24 กันยายน 2568
– เที่ยวบิน TG603 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG600 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง / TG601 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG628 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง / TG629 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG638 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง / TG639 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center โทร. +852 2495 1115
บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขณะที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) มีข้อแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานะของเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “รากาซา” ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการเที่ยวบิน
โดยพายุไต้ฝุ่น “รากาซา (Ragasa)” กำลังเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ผ่านเกาะไต้หวันและเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2568 ทำให้มีฝนตกหนักและลมแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบให้หลายสายการบินที่ให้บริการในพื้นที่ที่พายุเคลื่อนผ่านจำเป็นต้องยกเลิกหรือมีเที่ยวบินล่าช้า เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ท้ังนี้ หากผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศและได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะได้รับการคุ้มครองจากข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารเที่ยวบินแบบประจำในประเทศและระหว่างประเทศ โดยจะได้รับการดูแลและทางเลือกต่างๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือการขอรับเงินค่าโดยสารคืนเต็มจำนวน แต่ยกเว้น การรับค่าชดเชย เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่อาจคาดหมายและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร)
ด้าน นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุถึงสานการณ์พายุไต้ฝุ่นรากาซา ณ เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมาว่า พายุไต้ฝุ่นรากาซา (RAGASA) ที่ฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้วันนี้ (22 ก.ย.68)
ช่วงวันที่ 25-26 ก.ย.68 คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ทั้งนี้ อิทธิพลจากพายุจะทำให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้น ช่วงดังกล่าวฝนจะมากขึ้นในหลายพื้นที่