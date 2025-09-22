ยลโฉมโรงแรมหรู ครอโม คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน เปิดบริการ 24 ก.ย.นี้

ยลโฉมโรงแรมหรู ครอโม คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน ก่อนเปิดบริการ 24 ก.ย.นี้
หลังซุ่มเงียบมาพักใหญ่ ก็ได้ฤกษ์เปิดบริการวันที่ 24 กันยายน 2568 นี้แล้ว โรงแรมหรูแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น”ครอโม คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน” ที่เป็นการร่วมทุนระหว่งบริษัท ไดวะ เฮ้าส์ อินดัสทรี คัมปะนี ลิมิเต็ด หรือ Daiwa House กับ SCX Corporation บริษัทในเครือ SC Asset มีมูลค่าโครงการ 2,800 ล้านบาท
โรงแรมตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท 29 เดินทางสะดวก ใกล้บีทีเอส อยู่กึ่งกลางสถานีพร้อมพงษ์และสถานีอโศก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับ MRT สุขุมวิท เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยว และย่านธุรกิจสำคัญอื่นในกรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว
ยังใกล้ห้างสรรพสินค้าทั้งเอ็มสเฟียร์ เอ็มควอเทียร์ เอ็มโพเรียม รวมถึงอุทยานเบญจสิริ และใกล้กับร้านอาหารนานาชาติ สถานบันเทิงในยามค่ำคืน จึงเป็นสถานที่พักผ่อนในฝันสำหรับนักเดินทางทุกประเภท
รูปแบบโรงแรมสูง 28 ชั้น ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ The Nine Gems of Bangkok หรือมณีนพรัตน์ เล่าผ่านโครงเรื่อง The Cabinet of Wonders โดยการตกแต่งทุกองค์ประกอบจะบอกเล่าเรื่องราวของอัญมณีทั้งเก้า ที่แปลงกายมาแฝงตัวอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม ให้ผู้เข้าพักได้สนุกไปกับการค้นหาสีสันและความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียด
ห้องพักมี 306 ห้อง ทุกห้องใช้โทนสีขาว สีชมพูอ่อน และน้ำตาลอ่อน ทุกห้องมาพร้อมเตียงนอนขนาดใหญ่ โซฟานั่งพัก หัวชาร์จติดผนังพร้อมพอร์ต USB-C ทีวีขนาด 55 นิ้ว ชุดของใช้ในห้องน้ำจากแบรนด์ HARNN ชุดคลุมอาบน้ำที่ออกแบบลายพิมพ์โดย นักรบ มูลมานัส ระบบเครื่องเสียงแบบบลูทูธ ระบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว เครื่องชงกาแฟ Nespresso พร้อมแคปซูลจาก RISE Coffee และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย
รูปแบบห้องพักมีหลายแบบ
–ห้องคิง คลาสสิก และห้องทวิน คลาสสิก มี 111 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 11 ถึง 27 ห้องพักตกแต่งในโทนสว่าง มีกระจกบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดาน มองเห็นวิวเมือง ห้องน้ำแบ่งพื้นที่โซนเปียกและแห้ง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายพร้อมบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าพัก
–ห้องพักสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มี 3 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 12 ถึง 14 ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ประตูห้องที่กว้างขึ้น ห้องน้ำที่สามารถเข็นรถวีลแชร์เข้าไปได้ เตียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้เข้าพัก มีระดับความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถเข็น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ครบครัน อาทิ ราวจับในห้องน้ำและบริเวณอื่น ๆ
–ห้องคิง คอร์ทยาร์ด และห้องทวิน คอร์ทยาร์ด มี 5 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้นที่ 11 มาพร้อม ระเบียงลานส่วนตัวพร้อมพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น ซึ่งหาได้ยากจากในโรงแรมกรุงเทพฯ ให้ท่านได้สัมผัสสายลมเย็นยามค่ำคืนหลังจากวันที่อบอุ่น ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่เงียบสงบ และมอบความเป็นส่วนตัว ในห้องพักยังมีโต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการเช็คอีเมลสักเล็กน้อยระหว่างวัน
–ห้องคิง พรีเมียม มี 76 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 11 ถึง 19 มาพร้อมอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อการผ่อนคลายหลังเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือการท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวัน มาพร้อมมุมทำงานซึ่งออกแบบมาอย่างลงตัว รับแสงธรรมชาติ ช่วยให้การทำงานระหว่างการเข้าพักเป็นไปอย่างราบรื่น
-ห้องพรีเมียม ไฮ ฟลอร์ มี 72 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 20 ถึง 27 มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ได้จากมุมสูง มาพร้อมอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อการผ่อนคลายหลังเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือการท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวัน มาพร้อมโต๊ะทำงานออกแบบมาอย่างลงตัว รับแสงธรรมชาติ ช่วยให้การทำงานระหว่างการเข้าพักเป็นไปอย่างราบรื่น
–ห้องคิง เทอร์เรส มี 5 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตั้งอยู่เฉพาะชั้นที่ 11 เท่านั้น มาพร้อมอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่น ระเบียงขนาดใหญ่ที่ให้ผู้เข้าพักได้ออกไปสัมผัสแสงสว่างในยามเช้า และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นจากในห้องพักของตัวเอง
–ห้องคอร์เนอร์ จูเนียร์ สวีท มี 17 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 42 ตารางเมตร ตั้งอยู่ฝั่งมุมตึกของชั้นที่ 11 ถึง 27 ตกแต่งเน้นโทนสีขาว มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง พร้อม โซฟา โต๊ะทำงาน กระจกบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดานให้มองเห็นถนนสุขุมวิทแบบ 180 องศา ห้องน้ำแบ่งพื้นที่โซนเปียกและแห้ง พร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่
–ห้องคิง ครอโม สวีท มี 17 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 64 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 11 ถึง 27 ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ มีห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งด้วยสีสบายตา เชื่อมต่อกับห้องนอนด้วยกระจกบานสูงที่มองเห็นวิวแบบ 180 องศา พร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ อ่างล้างหน้าแบบ His-and-Hers และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ แบบครบครัน
–ห้องอาหารโคเลท (Colette) ห้องอาหารแบบ French Bistrot & Bar เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 น.-00:00 น. มีทั้งบรั๊นช์ เมนูมื้อเที่ยง ขนมสไตล์ฝรั่งเศส และมื้อค่ำสุดพิเศษ แบ่งเป็นโซนรับประทานอาหาร โซนบาร์ และเทอเรสด้านนอก ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหญิงสาวชาวฝรั่งเศสผู้รักการเขียนและการท่องเที่ยว เธอตกหลุมรักประเทศไทย ผู้คน และวัฒนธรรมไทย
–ราคาเริ่มต้นที่ 5,200++ บาทต่อคืน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Hilton Honors รับคะแนนสูงสุดถึง 5,000 คะแนน โดยสามารถจองห้องพักได้แล้ววันนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2569