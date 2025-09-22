ปิดฉากงานรับสร้างบ้าน โกยยอดขาย 1.5 พันล้าน ลดลง 18% คนไม่เชื่อมั่นศก. การเมือง

ปิดฉากงานรับสร้างบ้าน โกยยอดขาย 1.5 พันล้าน ลดลง 18% เหตุคนยังไม่เชื่อมั่นศก. การเมือง
วันที่ 22 กันยายน นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า การจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2025 ในคอนเซ็ปต์สร้าง–อยู่–ดี ที่จบลงไปเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านจริง มียอดผู้เข้าชมงาน 15,000 คน จากเป้าที่คาดมีผู้ชมงาน 10,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นปัจจัยกดดันให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย
จากกระแสตอบรับดังกล่าวของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน ทำให้สมาคมฯ สามารถสร้างยอดขายภายในงานได้ถึง 1,543 กว่าล้านบาท จากจำนวนบ้านทั้งหมด 180 หลัง เฉลี่ยมูลค่าการก่อสร้างต่อหลังที่ 8.5 ล้านบาท สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มราคาบ้าน
– บ้านราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาท จำนวน 15 หลัง คิดเป็น 8% มูลค่า 30,141,180 บาท
– บ้านราคา 2.51 – 5 ล้านบาท จำนวน 73 หลัง คิดเป็น 41% มูลค่า 269,905,867 บาท
– บ้านราคา 5.01 – 10 ล้านบาท จำนวน 54 หลัง คิดเป็น 30% มูลค่า 351,140,025 บาท
– บ้านราคา 10.01 – 20 ล้านบาท จำนวน 27 หลัง คิดเป็น 15% มูลค่า 394,229,270 บาท
– บ้านราคา 20.01 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 11 หลัง คิดเป็น 6% มูลค่า 498,439,000 บาท
หากพิจารณายอดขายจากจำนวนหลังพบว่าบ้านในกลุ่มหลักของสมาชิกสมาคมฯ ยังคงเป็นบ้านราคา 2.5-10 ล้านบาท คิดเป็น 71% ของจำนวนหลังทั้งหมด แต่หากพิจารณาตามมูลค่า บ้านระดับ 20 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าระดับบนที่เลือกใช้บริการสร้างบ้านกับสมาชิกสมาคมฯ ทั้งนี้นอกจากยอดขายที่เกิดขึ้นในงานแล้ว สมาคมฯ คาดว่าจะมีการติดตามยอดขายต่อเนื่องภายหลังงานอีกกว่า 1,000-1,200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานอยู่ที่ 2,500-2,800 ล้านบาท
การตัดสินใจสร้างบ้านที่เร็วขึ้นของผู้บริโภคมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการสร้างบ้านในราคาเดิม ก่อนจะมีการปรับราคาขึ้นภายในปีหน้า เนื่องจากต้นทุนแรงงานและราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารของงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2025” ผ่านทุกช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้สามารถสร้างการรับรู้ได้ในวงกว้าง
พร้อมทั้งยังเจาะถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ที่วางแผนสร้างบ้านในช่วง 3-6 เดือนต่อจากนี้ รวมไปถึงบรรยากาศทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมดึงทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตลาดรับสร้างบ้านในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้ จะขยายตัวดีกว่าที่คาดเอาไว้
“ตัวเลขยอดขายที่ทำได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ถือว่าลดลง 18.74% เมื่อเทียบกับยอดขาย 1,900 ล้านบาท ที่ทำไว้จากการจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO ในปีแล้ว ซึ่งมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อย่างไรก็ดี ตัวเลขที่ลดลงดังกล่าวได้สะท้อนภาพเชิงบวกของตลาดรับสร้างบ้าน เพราะเป็นผลงานยอดขายที่ทำได้นั้นดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”
โดยทางสมาคมฯ เตรียมต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้น พร้อมนำข้อมูลเชิงลึกจากงานครั้งนี้ไปพัฒนางาน “รับสร้างบ้าน FOCUS 2026” ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2569 โดยเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่มมากขึ้นผ่านกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารแม่นยำ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่การรวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ผู้ให้บริการและวัสดุคุณภาพครบวงจรไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมงานสะดวกต่อการเปรียบเทียบและตัดสินใจสร้างบ้านที่เร็วขึ้น