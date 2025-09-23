นายกฯถก สมาคมแบงก์ เร่งแก้หนี้ครัวเรือน-ช่วยSME ส่วน ขุนคลัง แย้มผุด ควิกบิ๊กวิน ฟื้นศก.
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สมาคมธนาคารไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เข้าประชุมหารือใหญ่ร่วมกับ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย
นายอนุทิน กล่าวว่า ประเด็นในการหารือเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย เรื่องหลักๆ เช่น ปัญหาหนี้ครัวเรือน ทั้งของพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ในการจะผ่อนปรนให้มีการปล่อยสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ยังมีประสิทธิภาพสามารถผลิตสินค้าเข้าไปในตลาดได้ รวมถึงรับฟังความเห็นของสมาคมธนาคารไทยต่อความกังวลต่างๆ ความห่วงใยไทยยังต้องสู้กับการแข่งขันกับภูมิภาค เพื่อทำให้ระบบการธนาคารของประเทศไทย กลับคืนมาเป็นกลับคืนมาเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้ง และทำอย่างไรที่จะแข่งขันกับตลาดโลกที่มีพื้นฐานของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัญหาที่ได้หารือร่วมกันคือแนวทางในการร่วมมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยยังมีปัญหาค่อนข้างมาก จึงต้องเร่งแก้ปัญหาระยะสั้น โดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหัวใจหลักของผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันต่อได้ ซึ่งสิ่งที่ตกลงร่วมกันจะทำอย่างไรจะเร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยรวดเร็วและยั่งยืน เราต้องฟื้นสั้น แต่ให้มีผลยาว ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน ภายใต้ความสามารถที่เราทำได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้บนเวทีต่างชาติ ทั้งนี้ในช่วงเวลาสั้นๆ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายว่าทำอะไรก็ได้ให้ควิกบิ๊กวิน และสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยให้มีเสถียรภาพ เรียกความเชื่อมั่นใจกับต่างชาติ