เกาะสมุย ทำเลทองอสังหา วิลล่าพุ่งหลังละ 449 ล้าน คอนโดฮอต ต่างชาติเหมายกตึก

เกาะสมุย ทำเลทองลงทุนอสังหา วิลล่าราคาพุ่งหลังละ 449 ล้าน คอนโดฮอต ต่างชาติเหมายกตึก
นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย กล่าวว่า เกาะสมุย ยังคงยืนหนึ่งในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุนให้ความสนใจ โดยเฉพาะตลาดคอนโดฯและบ้านพักตากอากาศระดับกลางถึงบนที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว สำหรับบ้านพักตากอากาศและการลงทุนอสังหาฯระดับบน ในครึ่งปีแรกตลาดบ้านพักตากอากาศ อยู่ระหว่างการขาย 52 โครงการ รวม 597 ยูนิต มูลค่าลงทุนกว่า 14,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.56% เทียบกับครึ่งหลังของปีก่อน
นายภัทรชัยกล่าวว่า ส่วนใหญ่อยู่ใกล้หาดสำคัญของเกาะ เช่น แม่น้ำ, หาดเฉวง–บ่อผุด และหาดละไม จึงยังคงดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง โดยครึ่งแรกของปีนี้ มีบ้านพักตากอากาศเปิดใหม่ถึง 18 โครงการ รวม 179 ยูนิต หลายโครงการสร้างความแตกต่างด้วยรูปแบบยูนิตและขนาดห้อง ส่งผลตลาดวิลล่าบนเกาะสมุยมีสีสันและชีวิตชีวา สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุน แม้เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน ขณะที่ราคาขายสูงสุดอยู่ที่ 449 ล้านบาทต่อยูนิต
“คาดครึ่งหลัง จะมีบ้านพักตากอากาศใหม่มากกว่า 15 โครงการ กว่า 120 ยูนิต ส่งผลให้ยูนิตใหม่รวมทั้งปีสูงกว่า 330 ยูนิต สะท้อนเติบโตก้าวกระโดด ที่น่าสนใจคือมีบ้านพักตากอากาศที่เสนอขายแบบ Leasehold บางแห่งขายทั้งโครงการ 46 ยูนิตภายใน 2 เดือนหลังเปิดขาย ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและความร้อนแรงของตลาด ความต้องการจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป รัสเซีย และจีน ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้เกาะสมุยเป็นทำเลลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม” นายภัทรชัยกล่าว
นายภัทรชัย กล่าวว่า ส่วนตลาดคอนโดฯบนเกาะสมุยอยู่ระหว่างการขาย 876 ยูนิต มูลค่า 3,661 ล้านบาท อยู่หาดเฉวง บ่อผุด หาดละไม ยังมีเปิดตัวคอนโดฯใหม่ 1 โครงการที่บ่อผุด โดยผู้พัฒนาจีน มี 218 ยูนิต ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อมาก มียอดขายกว่า 72.93% และมีกำลังซื้อต่างชาติเหมาซื้อบางอาคาร ยังมีบางโครงการสามารถขายหมดในเวลา 9 เดือนหลังเปิดตัว
“ครึ่งปีหลังจะมีคอนโดเปิดใหม่ 2 โครงการ ส่งผลให้ในปีนี้ มีคอนโดเปิดขายตลอดปีสูงถึง 276 ยูนิต ขณะที่ราคาขายยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงราคา ตร.ม.ละ 60,000–80,000 บาทมีบางโครงการมีราคาสูงกว่า 200,000 บาทต่อตร.ม. สะท้อนถึงความต้องการและศักยภาพการลงทุนในตลาดที่เติบโต และยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป รัสเซีย และจีน ซึ่งกำลังซื้อต่างชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดคอนโดฯบนเกาะสมุย ยังคงคึกคักและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง”นายภัทรชัยกล่าว