บินไทย แจ้งยกเลิก 12 เที่ยวบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง ช่วง 23-25 ก.ย. จากเหตุพายุรากาซา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นรากาซาความว่า
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA)” ดังนี้
วันที่ 23 กันยายน 2568
– เที่ยวบิน TG638 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG639 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG602 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 24 กันยายน 2568
– เที่ยวบิน TG603 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG600 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG601 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG628 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG629 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG638 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG639 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
– เที่ยวบิน TG602 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 25 กันยายน 2568
– เที่ยวบิน TG603 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center โทร. +852 2495 1115
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้